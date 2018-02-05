平均一年僅千戶》北市老宅全都更 得花600年

2018-02-05

扶養比全台第一 屋齡比古都還老

〔記者徐義平／台北報導〕雖然蔡政府為加速老危屋都更，去年五月實施「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，且力拚都更條例修法在上半年完成三讀。但依據台北市都更處發布最新報告，十二年核准實施都更案僅三一五件、平均一年僅二十六件，已安置的都更現住戶為一萬二○一三戶、平均一年僅千戶；對比北市屋齡三十年以上的老宅逾五十九萬戶、四十年以上「高齡」老宅達二十六．三萬戶，北市老宅都更得花近六百年、高齡老宅也得花掉二六三年。

根據內政部統計，北市屬全台人口第四老的城市、六十五歲以上人口占比達十六．三七％，僅次於嘉義縣十八．四六％、雲林縣十七．五五％、南投縣十六．五二％等農業縣，為六都之冠；北市的扶養比（幼年人口及高齡人口對青壯年人口之比率）達四十三．一七％，更高居全台各縣市第一名。

逾40年高齡宅 都更得花掉263年

再根據內政部不動產資訊平台統計，北市也是全台老宅最多的城市，住宅屋齡平均超過三十三年、較「古都」台南市還要老；北市住宅屋齡逾三十年占比近六十七％、達五十九．七萬戶，四十年以上高齡老宅也達二十六．三萬戶。

房產業者指出，以北市十二年來都更安置現住戶僅一萬二○一三戶，平均每年僅千戶，光是以根本沒有無障礙設施的四十年以上高齡老宅來推算，依現況至少要花二六三年才能完成高齡老宅都更，讓老人不再住老危樓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，北市在二○○九年首季平均屋齡為二十六．五六年，僅八．六％是逾四十年的高齡老宅，但到去年第三季，高齡老宅已大增到近兩成，短短八年半時間，高齡老宅增加近二十萬戶，以資料推算，再十年時間，還會再增加三十三．四萬戶；對比二○○九年以來，北市每年核發拆照數量僅千餘宅，都更速度根本趕不上老化速度。