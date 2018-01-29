2018-01-29

記者鄒景雯／特稿

大學自主的構成要件是大學必須展現自主的能力，台大校方昨天催促教育部儘快核定校長人事案，但卻連最基本的依法行政都沒做到，治理能力竟低落到此等程度，實已有愧大學自主。

台大校長的遴選發生爭議，台大現職教師甚至透過投書，公開直指遴選過程出現了關鍵瑕疵，台大校方要召公信，最簡單方法就是先自行檢視是否存在相關指控之事實，而後才能據以擬訂危機處理的有效因應方案。

很不幸，台大校方不僅採取了最笨的鴕鳥政策，更使用了混淆重點的烏賊戰術，很容易引起外界誤解這是在試圖進行掩飾包庇，則更讓人加重若不徹底落實程序正義，今後台大豈不將「管」主，而非校園自主的疑慮。

台大校長的遴選，訂有「國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」，其中第四條，詳明了遴選委員若涉及利益衝突必須迴避的四個原則，分別是：一，因故無法參與遴選作業；二，與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親或曾有此關係；三，有學位論文指導之師生關係；四，有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，這次事件中，台哥大副董蔡明興可能涉及第四點所述的疑慮，理當為遴選委員會所重視。

但是台大遴選委員會在一月十一日發出的聲明，卻引述「國立臺灣大學校長遴選委員會作業細則」第九條的條文，來為蔡明興辯護。作業細則中只列了前三點為解除職務的要件，前要點第四點的內容則轉為「或有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，候選人得向本會舉其原因及事實經本會議決後，解除委員職務。」換言之，得要候選人舉報，但此條文之所以較為寬鬆，或許係因其規範的範圍較廣，包括被推薦人、校長候選人、遴選委員會委員與工作人員，但僅就遴選委員部分，則有作業細則違背組織及運作要點的重大問題，遴選委員會刻意尋找巧門？毋寧啟人疑竇，這則聲明現在還掛在台大的官網上，這更是陷台大集體於不義。

教育部日前發函台大，要求管中閔出任校長的疑義應由遴選委員會依職權釐清並決議，然台大竟由遴選委員會的發言人出面應付了事，按照運作要點第十一條規定，發言人是「依本會『決議』代表本會對外發言」，而何謂「決議」？「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」第四條第三項規定：「遴委會開會時，委員應親自出席，不得委託他人代理；應有三分之二以上委員出席始得開議，出席委員過半數之同意始得決議。」請問，台大的遴選委員會最近有開會嗎？有按照這些程序完成表決嗎？如果沒有，袁孝維發言人就是違反法令。

其實，遴選委員會如果本身的公信力都已被懷疑，按照運作要點二十一條的精神，可以由臨時校務會議補正之，相對而言，這個結構無疑是大學自主的擴大化。台大校方有主動為之嗎？所以說，能無愧乎？