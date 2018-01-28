看問題》造艦造機還有錢嗎？

2018-01-28

記者涂鉅旻／特稿

蔡英文政府鐵了心，延續前朝「募兵制」政策，但我國防安全除遭遇「外患」挑戰，更面臨少子化、義務役退場，導致戰力間隙難補的「內憂」。縱使政府頻拋加給、改善環境等利多，但逐年增長的人事成本，能否轉換成質量兼具的募兵成效？增長空間不大的軍事投資預算，能否確保「國防自主」政策不墜？都待政府、軍方慎思與釋疑。

在戰略方針轉攻為守後，國軍已推動數次兵力調整計畫，將我國四十萬人以上大軍縮減至二十一．五萬人，前總統馬英九更在任內推動募兵制政策，卻因成效不如預期，數度延後一年期義務役退場時間。蔡政府接手後，仍將二十一．五萬名官兵視為最低防衛兵力，但各界緊盯這個目標數年，仍盼不到達標的一天。

層峰和國防部為推動募兵制，針對未來發展重點的資通電戰力，以及最薄弱的基層軍、士官，拋出多項加給，盼增加民眾從軍、軍人留營的誘因，也誓言改善軍中軟硬體環境、文化、精簡作業流程。但現實狀況是，隨著志願役總薪俸與加給金額飆升，人事支出不斷水漲船高，我國未來每年增長二％的國防預算能否支應？這些「投資」能否以募得質量兼具的官兵做為回報？恐怕沒人敢斷言。

更甚者，蔡政府將「國防自主」視為國防政策的重中之重，但要有突破性表現，就須挹注更多資源。例如，我國未有造潛艦經驗，系統整合工作仍待突破，軍方欲進一步加強飛彈性能，甚至尋求「國（戰）車國造」、「戰機國造」的可能性，如無足額預算支應，這些都是紙上談兵。

試問，當募兵等人事支出居高不下，國防預算增額又跟不上腳步，還能挪用多少資金在軍備研發與採購？

募兵制不是不能做，但若淪為「為做而做」的半吊子政策，不如懸崖勒馬；更何況中國軍費暴漲、對我武嚇不停歇的「外患」加劇，台灣卻因人口結構導致戰力接濟不上、預算有限等「內憂」傷神，恐非國人樂見。

因此，縱使背負著朝令夕改、政策跳票的壓力，政府仍須勇於檢討我國兵制與需求兵力的必要，這份功課何時要交、寫得好不好，都牽繫著國家安危。