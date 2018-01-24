母親懷他時吸毒 陽光高中生 想當法官扶弱

2018-01-24

毛閎昇勸誡不要碰毒品

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中二年級毛閎昇在出生前三個月、當時懷胎七月的母親被家人發現吸毒；四歲以前他以為母親已過世；迄今他對母親的印象，是前往監獄會客室的那一條潮濕、空氣中帶有霉味的狹長通道，長期在生活中缺席的母親，對他來說如同陌生人。從小體弱多病的他，努力讀書期盼成為律師或法官，幫助弱勢，成為對社會有用的人，也希望藉由自己的故事，勸誡大家「不要碰觸毒品，因為代價太大了！」

南一中推薦總統教育獎

毛閎昇個性堅強、不服輸，是個陽光大男孩，不僅功課不錯，去年參加台南市國語演講比賽，還獲得第三名佳績。小學時每天放學後幫忙照顧年長的祖父、幫祖父洗澡、按摩，於民國一○○年獲得孝行獎表揚，今年南一中也以他努力上進的故事，推薦總統教育獎選拔。

毛閎昇帥氣的臉龐因為過敏總是有很深的黑眼圈，幾乎每個月都因感冒、頭暈請假好幾次。他說，從出生以來身體就不好，常常生病，而母親因毒品案反覆進出監獄，目前仍服刑中，特殊的成長背景讓閎昇更堅強，因家庭的收入有限，他努力讀書領取獎學金，盡量減少非必要的花費。去年十月參加國語演講比賽時，指導老師陳禹齊見他穿著制服褲參賽，才得知他的故事，也為閎昇的積極上進、堅毅、陽光個性而感動。

特殊成長背景讓他上進

毛閎昇說：「獨特的人生經歷是自己進步的動力，讓我學會用不同的角度面對事情，更獨立、也更有膽量面對世界。」他希望藉由分享自己的故事，鼓勵大家學習愛他人、愛世界，更要愛自己，將缺點變成打敗困境的優點，不斷成長，才能邁向成功！

有正義感的他，未來希望能成為一名律師或是法官，「我要成為對社會有用的人，了解法律，幫助別人面對恐龍法官。」