守住宜蘭 綠基層促陳菊回鄉征戰

2018-01-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨內盼大咖參選下屆新北市長呼聲高，前行政院長蘇貞昌頻被點名，就連選情亮紅燈的宜蘭縣，也傳期待高雄市長陳菊「回鄉」參選縣長。登記宜蘭縣黨內初選的冬山鄉長謝燦輝昨表示，由陳菊出馬會非常鼓舞基層，「真的很好！」宜蘭縣黨部主委林進財也說，宜蘭縣民會「舉雙手贊成」。

「天王應選六都」 陳歐珀﹕服裝穿合身才舒服

登記參選黨內初選的立委陳歐珀則說，天王適不適合再參選，取決於民眾的認同感，「陳菊在宜蘭沒有選過，怎麼可能適合回宜蘭參選？」他還形容，天王比較適合去選較大的六都，「服裝要穿得合身才舒服，穿得不合身也不好看」，「前宜蘭縣長陳定南二○○五年回鍋參選，當時大家也認為陳會勝選，但有時事與願違」。

對於陳菊若願回鄉參選宜蘭縣長，謝燦輝直呼，這樣的安排「真的很好」！若由陳菊出馬，是否願退出選戰？謝則表示，「憑良心講，打個招呼，大家都會全力以赴」。

同樣登記黨內初選的員山鄉長江永和則認為，「天王級下來當然很好，但不是長久之計。」他表示，民進黨是執政黨，對未來要有長遠的計畫，也應該好好栽培新人。

林進財則說，若陳菊願意回到家鄉宜蘭奉獻，「小廟恐怕會容不下大和尚」，就怕會委屈了陳菊。