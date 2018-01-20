民進黨4縣市長初選 15人登記

2018-01-20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨二○一八年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選登記昨天截止，黨發言人吳思瑤表示，四初選縣市共計十五人完成登記。

台南市六人角逐

台南市是民進黨鐵票區，也是這次初選縣市登記人數最多的縣市，呈現「六搶一」的局面，包括立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃及前台南市副市長顏純左、前黨副秘書長李俊毅等六人登記。

由於競爭激烈，持續上演「黨內互打」戲碼，李俊毅緊咬黃偉哲不放，他昨天還到中央黨部前召開記者會，質疑黃偉哲與黑金站在一起；黃偉哲則回應「選舉不必選到這樣」，並強調部分為不實指控。

高雄市四強爭霸

高雄市部分，在高雄市長陳菊力挺的立委劉世芳退選後，呈現四強爭霸，四名參選者都是現任立委，包括林岱樺、趙天麟、管碧玲、陳其邁。民調領先的陳其邁昨天低調前往登記，他表示，民進黨是一個團結的政黨，大家有深厚革命情感，初選還是以和為貴。

宜蘭縣三人參選

宜蘭縣在黨內被點名為選情吃緊區，隸屬新潮流系統的代理縣長陳金德十五日宣布不參與初選，最後登記初選者包括立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和等三人。

嘉義縣兩雄對決

嘉義縣則有嘉義縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁兩人競爭。地方人士指出，張與翁分屬現任縣長張花冠、前任縣長陳明文系統，很多基層被迫選邊站，希望初選快點落幕。

吳思瑤表示，廿四日召開中執會審查候選人資格，二月一日至十一日辦理電視政見發表會，自三月五日至九日進行提名初選民調，並於三月十四日中執會公告候選人提名名單。

進行民調前，民進黨也規劃協調期，指登記後將先協調至一月卅日，如無法達成協議，由中央黨部辦理民調決定提名人選。

黨內幹部表示，台南、高雄的領先者長期而言都很穩定，領先其他競爭者有一段距離。宜蘭的國民黨對手雖然強勁，但民進黨的基層穩固。嘉義縣則是前後任縣長之爭，需要更高層來調解。