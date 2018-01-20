缺才與缺地 高屏廠商盼解決

2018-01-20

政院排除五缺障礙說明會

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院「排除企業投資五缺障礙政策說明會」高屏場，昨天巡迴到高雄楠梓加工區，與高屏產業界座談，業者則聚焦缺工與缺地問題。

這場說明會吸引二五○名產業界人士參加，行政院發言人徐國勇表示，高雄有傳統工業也有科技業，屏東則有農業與食品加工業，「高屏是台灣的寶」，產值就占全台四分之一。

山釜科技董事長莊馨甯詢問，配合政府新南向政策，聘用僑外生，但不清楚相關規定及如何訓練？勞動部勞動力發展署長黃秋桂回應，政府已公告今年僑外生留台工作名額為二千五百人，一次許可年限三年，但採評點制，二一○點只要達到七十點，就符合規定。

徐國勇︰台灣要重拾技職教育

徐國勇補充說，台灣現在工作找人不好找，在於技職學校都變成大學，等於「把技職教育消滅掉」，台灣要重拾技職教育，很高興最近看到「台北工專回來了」的廣告，該校將從下學期開始招收五專生，政府在學費方面會再研議，希望讓更多孩子願意就讀。

加銘鋼鐵董事長謝永福指出，美國總統川普歡迎企業回美國投資，強調土地不用錢，台灣政府敢這麼說嗎？他表示，不管是向和發產業園區購地，或向加工出口區承租土地，都是一筆龐大經費。

高市經發局︰加速報編新產業園區

高雄市經發局長曾文生表示，南高雄的和發產業園區是最便宜的產業園區，每坪只要八萬九八○○元，其餘產業園區每坪起碼十萬元以上，目前高市府也加速在北高雄報編另一個產業園區，希望在最短時間內提供產業界用地。

謝永福並詢問，高雄如果缺水，是否北水南送？經濟部水利署南區水資源局回答，高雄每天用水一六○萬噸，目前水情正常呈藍燈。

徐國勇受訪表示，「五缺」說明會陸續在台中、台南、高雄舉辦，各地「缺的不一樣」，台中的智慧機械業用水、電不多，因此水電不是問題，問題在土地；台南因為台積電設廠，業者要的是人才。