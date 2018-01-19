2018-01-19

記者鄒景雯／特稿

立法院昨天三讀通過所得稅法修正案，這是蔡英文政府發動的第一波稅改，稱為第一波，在於稅負作為政府極重要的政策工具，本應基於國家階段性需要，隨時因應調整，以求協助達成國家發展的目標，因此，稅改必須是動態的，這次修法，應該僅是一個開始而已。

就如民進黨所標榜的，減輕受薪階級、中低所得者、中小型及新創企業負擔，是所得稅法修正的特色，高達八成的申報戶受到大小不等的減稅好處，應該都有不無小補的感受才對。儘管這是一個正確的方向，但是受限於這是「林全色彩」的方案，易言之，擔心稅收減少的謹慎，遠高於擴大稅基的膽識，因此仍有許多未竟之處，例如對於高收入階層的留才與攬才，特別是緩和人才與技術外流的力道，相對於國際競爭條件，仍相當不足，因此識者認為，應該要有「新閣風格」的二次稅改案，能夠持續提出來被充分討論。

為什麼這個時刻要講這種話？因為台灣發展到今天，亟需有遠見的政治家，施政不僅要解決眼前的問題，也能夠預見五年到十年後的國家需要。前者易行，效果好壞大家立即可見；後者難做，在於多數人可能現在壓根想不到，但是歷史終將還其公道，只是需要時間驗證，因此從政者還是應該為所當為。

二次稅改該談什麼？這個月川普政府實施了美國三十年以來最大規模的稅改案，牽動了對全球的影響，這麼大手筆的行動所為何來，當然是力拚經濟以維持其國力，在個人部分，最高稅率從三十九．六％調降到三十七％，大國尚且如此，而台灣昨天則是從四十五％降低為四十％，這個差距，當然具有意義。有個觀念上的謬誤應該被更正，高所得者未必是富人，但多半是各領域的領航人才，這些腦力資源是小國致力產業升級的要件，應該被這個社會珍視，同時爭取更多的這類人回流才對，然我們的友善機制足夠嗎？

去年十一月間，行政院「缺人才」會議上，還有一些涉及產創條例修正的提議未被財政部採納，也不該被打入冷宮，就此不見天日，那就是：天使投資人減稅額度是否再提高，股票分紅緩課稅額是否再提高，以及超過部分是否可分離課稅，甚至高科技業員工分紅配股是否恢復過去的面額課稅等等，基於中國挑戰的來勢洶洶，各種有關加強留才的租稅優惠措施，都應該被大開大闔的重新思考。

林全時代有個思維是，台灣的人才被中國高薪挖角，如果擋不住，就讓他們去，台灣再從開放專業移民來補充，以上的減法與加法，放在現實世界，不但在量與質上，必然皆不成比例、緩不濟急，而且對於國族的穩定與壯大，不僅消極，而且風險擴大。事實上，以台灣當前動能貧弱的困局，留內才，攬外才，雙管齊下，都嫌緊迫，怎會是取代關係？行事務實的賴院長，應該要到業界去廣聽建言。

政府是為人民而存在，因此是來解決問題的，一旦這麼想，稅改就不可能到此為止。