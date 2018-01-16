幼教補助 6都加碼向下延伸／台南2月實施2到6歲私幼補貼公共化 其他5都沒經費跟進

〔記者蔡亞樺、翁聿煌、陳昀、張菁雅、洪瑞琴、葛祐豪／連線報導〕幼教補助效果如何有待檢視，但六都補助加碼走勢不停。台南預計二月率先實施賴揆任市長時拍板的「私幼公共化」措施，對公私立幼兒園學雜費差額完全補助，要把二至六歲私幼收費降到只須比照公幼繳二萬多元代辦費；台北、桃園則將自八月把五歲「免學費」政策向下延伸到四或三歲，希望入園率升到九成以上。
能否比照台南補貼達私幼公共化，其他五都則多坦言，除非中央撥款，否則經費龐大、恐難實施。
台南私幼收費比照公幼
台南市除把免學費向下延伸，對二至六歲每年補助私幼三萬元教保券，二月將加推「私幼公共化」，對私幼年估七萬到十二萬的收費作差額補貼，降到僅須比照公幼繳二萬二九二○元代辦費，預計首年經費四億多、六千幼童可受惠。
南市教育局長陳修平指出，新制將先在偏鄉十三所私幼及四所非營利幼兒園試辦，通過甄選的私幼可自八月申請，減輕家長負擔。台南市二到六歲有四萬人，公幼名額僅一萬多，須抽籤擠破頭，因此期用平價私幼解決公幼不足問題。
北市補助4歲念私幼2.7萬
台北市則自八月將「免學費」向下延伸，加碼補助四歲念私幼一年二萬七千元，三歲則還在「找錢」，期可同步實施。二歲也補助？市長柯文哲則表示，不確定二歲就上幼兒園會較好？須再討論。
能否補貼達「私幼公共化」？北市教育局長曾燦金坦言，台南人少且私幼收費低，北市私幼貴很多，要完全補貼公私差額恐經費龐大，全面實施很難。少子化趨勢恐回不去，政府須滾動修正幼教政策。
桃園免學費延伸至4歲
桃園也將延伸「免學費」，市長鄭文燦指出，教部實施「五歲免學費」將就學率拉到九十五％，成效顯著；桃市延伸到四歲，盼入園率從七十九％升到逾九十％。
鄭文燦認為，「增設公幼」是希望首要作法，但涉增建經費龐大，免學費延伸是第二優先，先減家長負擔、提高入園率，也將鼓勵私幼轉型非營利幼兒園，彌補公幼不足。若採「私幼公共化」，經費必是政府一大負擔，各地須嚴審私幼，人事費也須增，經濟效益須考慮。
高雄2到4歲每年補助一萬
高雄自前年將幼教補助向下延伸，從四歲延到二歲，每人每年一萬元但排富。考量財源及配合總統政策，一○六至一○九年也推公共化教保計畫，將增非營利幼兒園一七○班、增近十％。
高雄市長陳菊強調，高市府也支持幼教公共化，但涉經費問題，建議以補貼弱勢優先，也期由中央統一撥款補助經費，以符社會公平。
台中免學費延伸到2歲
台中市則自一○四年推「托育一條龍」、五歲免學費延伸到二歲，每年經費十七億，二至四歲入園由三萬四千人增至五萬，希望幼兒送托、家長減壓、幼托產業三贏。
台中市教育局長彭富源指出，未來若如賴揆舉例推私幼公共化，前提有賴合理的私幼評鑑及收費審議，抑制變相漲價，也希望中央能全國性一致撥款補貼，以免窮富縣市不公或排擠其他教育經費。
新北針對弱勢每年補貼3000元
新北市是全國幼童人數最多，新北市教育局長林奕華表示，目前有針對弱勢家庭孩童加碼發幼教補貼，每人每年三千元；另則是務實增設公幼及非營利幼兒園，七年已增設公共托育五十一家、公共化幼兒園三四四班，未來希望公幼至少四十％。
她呼籲推動私幼「公共化」，政府不能只是發錢，也應致力軟硬體建設，並考核價格或教學，確保私幼品質達一定標準。