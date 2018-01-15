中國鎖定十大目標 對台統戰 年砸百億

2018-01-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台統戰滲透無孔不入，無論是「三中一青」或「一代一線」，對岸已鎖定我十大目標團體與族群，以經濟誘因，企圖影響認同，進而建立在台內應網絡。國安情資顯示，中國拉攏、吸收我方人員不手軟，初估年撒至少台幣百億元之多。而中國涉台智庫的調研人員，甚至長期在台駐點、進行情蒐。

影響認同建立內應網絡

中國對台滲透統戰的領域涵蓋政治、經濟、社會與文教等各層面，除統戰拉攏外，也滲透台灣社會。國安情資顯示，中國鎖定我十大目標團體與族群，包括基層村里、青年、學生、中配、原住民、親中政黨與政治團體、宗教宮廟、同鄉宗親、農漁會、退將等，藉此從事對台工作。

知情人士說，中國各級台辦、統戰部、重要涉台社團等人員，利用我方統派團體或親中相關公協會安排來台，遂行統戰目的交流；此外，中國經貿團體在台辦事處、中資公司與中企在台辦事人員，不乏具有兼具官員身分，也會配合中方指示在台工作。

中國調研人員駐台情蒐

他透露，廈門大學台研所等中國涉台智庫，在馬政府時期即在台灣的北、中、南、東與離島，藉學術合作或田野調查名義，長期調研台灣的政經發展、社會民情；據指出，他們也藉此對台情蒐。

除中國人士來台外，我方人員也被吸收。國安人士指出，新黨青年軍王炳忠案，出現疑似中國國台辦開出的「價目表」，對其他的親中政黨與政治團體，檢調也曾查出相關負責人帳戶出現上百萬元人民幣，對岸也曾向某黨黨部委員暗示搜集台灣軍種資料會給予豐厚報酬；另也有人赴中與中國國安人員接觸，收受經費。

不過，他坦承，這些案件偵辦困難，因為不容易證明是對岸情報或涉台機關給的錢。而中國涉台部門分佈在黨政軍多個部門，包括統戰部、台辦系統、涉台智庫等，我方曾初估，對岸每年對台拉攏、吸收工作至少百億元，但相信「看不見」的經費應更多。