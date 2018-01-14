南投中寮廣英國小 租給「森優」推生態教育

2018-01-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉廣英國小廢校後，前年出租作為森優生態實驗教育學校，一年多來，這所採芬蘭主題式教育的學校，強調學生不是客人，而是學校的主人，動手做、做中學，因為活化再利用，生意盎然。

森優生態實驗教育學校，創辦人也是現任校長蔣小梅，在台中市潭子區租地辦學三年，租約到期後，因緣際會與南投縣府教育處搭上線，在教育處推薦下，把學校遷至民國一○五年六月廢校的中寮鄉廣英國小。

廣英國小的校舍在九二一大地震後重建，建築師打破傳統校舍的框架，校舍極美，與青山綠樹相呼應，完全符合「森優」生態學校的需求。

小一到國三 混齡分組設計菜單

「森優」目前有國小和國中部各廿名學生，今年二月高中部成立，預定招收十名學生，專攻工業設計。校長蔣小梅鼓勵學生發問，希望培養學生解決問題、自主學習、溝通表達、邏輯思辨的能力，學生學粉刷牆壁、學種花草、學釘狗屋，也學當廚師。

蔣小梅說，從小一到國三，所有學生要混齡分組在圖書館設計菜單，參考節氣的作物和養生原則選食材，要算熱量還要算碳足跡，還要在廚房裡洗菜、切菜、做菜，這套取名為「料理陣俱樂部」的主題課程，今年被遠見．天下文化教育基金會選為「未來教育 台灣100」的得獎學校。

「森優」也將廣英國小原有的飯廳功能擴大，附設咖啡廳，教學生煮咖啡、烘咖啡豆，從裡面學數學、物理、化學，這套主題式課程取名為「神奇魔豆俱樂部」，希望讓學生找到學習的樂趣。