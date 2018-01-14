焦點評論》理性面對 勞資雙贏

2018-01-14

記者曾韋禎／特稿

民進黨政府勇於面對「一例一休」疏漏，提出勞基法再修法，在週休二日、加班總工時、加班費率等重大原則均未改變下，配合中央政府的嚴格把關，給予勞資雙方適度的工作安排彈性；這稱不上「修惡」，而是讓勞資雙方可依其所需，做出更好的選擇，可說是務實解決問題的進步修法。

例如，現行勞動部函釋本來就可依加班時數換取補休，但因缺乏結清機制，未休完往往不了了之；新法在給予加班加成工資的前提下，讓勞工也能選擇換補休，並以罰則約束雇主不得「沒收」補休，這就是顯而易見的進步，反對者何必要想像一堆根本違法的狀況，危言聳聽地抹黑「一例一休」已死？

至於加班總工時可在三個月內勻支，或許連續四月加班五十四小時乍聽駭人，但部分季節性產業可能每年只做這四、五個月，新制能讓勞工在旺季多賺三、四成薪水，也避免雇主趁淡季大量資遣，難道不是勞資雙贏？

另外，不論鬆綁七休一、縮減輪班間隔，將由中央政府嚴格把關，讓勞資可視需要合理操作，除了便於合理調度人力，勞工也能藉此拉長休息日，何來勞權備受打壓？

勞團多以極端之惡例來全盤否定勞基法修法，甚至徹底看扁勞工的議價能力。事實上，剋扣員工非雇主經營事業的目標，營利才是；若將員工虐待至喪失工作能力，誰來幫雇主營利？若將所有雇主都幻想為潛在的惡棍，並把法律修到毫無彈性可言，反是拘束多數的理性經營者。

勞團不問現實，動輒以升高對立來否定一切，只會讓台灣陷入無盡的兩極化紛擾，擴大勞資間的猜忌與敵視，完全無益於勞權的提升。