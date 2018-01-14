人權諮委批開啟過勞大門 政院︰修法增彈性 未影響勞工權益

2018-01-14

〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法修正案三讀，八位總統府人權諮詢委員昨投書媒體質疑，勞基法修法過程草率，違反「經濟社會文化權利國際公約」等，可能開啟勞工過勞的大門，盼勞動部及兩公約主責機關提出檢討和報告。對此，行政院發言人徐國勇表示，尊重人權諮委的看法，但修法並未影響勞工權益，而是增加勞資雙方的彈性。

總統府人權諮詢委員會「經濟社會文化權利公約小組」成員，包括林子倫、孫友聯、孫迺翊、彭揚凱、黃嵩立、葉大華、劉梅君、藍佩嘉等八人，投書批評勞基法修訂過程極為倉促，沒有評估過程、參與程序，勞動部也提不出明確的政策辯護，明顯違反程序正義，未來可能引發更嚴重的社會對立。

總統府︰落實保障勞工

總統府發言人黃重諺則回應，感謝孫友聯等人對勞動權益的關注，一直以來，政府相當重視勞工權益的保護；有關這次修法，政府各部門會持續向各界說明，並落實保障勞工權益。他說，下階段包括青年低薪、弱勢勞動者的照顧、受薪族群生活減壓等，都是執政團隊今年最重要的工作；政府也全力推進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構都能持續正向發展。

八位人權諮委投書指出，這次草率通過的勞基法第三十二條之一，容許休假日加班時數以一比一方式折抵補休，嚴重損害勞工權益，若沒有明確規範補休期限，更可能讓許多勞工在旺季時過勞加班，不僅拿不到加班費，又要在淡季時被迫同意補休。

投書指出，每月加班時數放寬、縮短輪班間隔、放寬七休一、加班折抵補休比例等規定，對勞工人權影響甚鉅，他們一致認為修法有違「經濟社會文化權利國際公約」關於保障人民應有「休息、閒暇、工作時間之合理限制與照給薪資之定期休假，公共假日亦須給酬」的權利，同時違反政府應確保公約各項權利逐步落實、不得退步的義務，因此表達嚴正關切。