富商幻想是菩薩 女設局詐7億

2018-01-12

〔記者黃佳琳、洪臣宏／高雄報導〕高雄市知名汽機車零件製造商黃姓負責人，被女藝品商李建芳發覺他有幻想症和奇言怪行，會當眾起舞、對石頭唸咒語等，李找來親友聯手設局、賣給黃低劣藝品等，六年來詐騙黃男近七億元，李女自己成了富婆，大買房地產、名車豪奢度日，還將至少數千萬元詐款匯往中國藏放；檢調將李女等五人聲押禁見獲准偵辦中。

女藝品商賣劣貨 家族5人收押

橋頭地檢署指出，從事藝品古玩販售的李建芳（五十歲），在高市仁武地區開藝品店，並在十全市場擺攤，結識喜愛收藏古玩藝品的富商黃男，黃平時工作表現正常，但李女發現，黃男私下常有怪異行徑，包括幻想自己為「菩薩」、「仙丹」、「仙女」、「金母」、「隋煬帝」、「毛澤東」、「乾隆」等多種身分，且常在大庭廣眾跳蓮花舞、對石頭唸咒語練氣等。

李女見黃男神智怪異，加上他家境頗豐，涉嫌夥同自己哥哥、嫂嫂和姊姊、姪子等六人，從二○一二年十月起，透過高價出售品質低劣藝品、借貸及假藉貨款未付等手法詐騙黃男，黃不斷開出支票和本票高達數百張給李女等人。

大買房地產、名車 還藏錢中國

李女一夥人一待支票到期就兌現，本票則拿去向法院聲請強制執行，至少已兌領支票金額二億三二○七萬餘元、尚未兌現支票二億 四八六萬餘元，以及持有黃男開立六十八張、面額一億九六○二萬多元本票，總額近七億元。

高雄市調處日前獲報追查，發現李女等人將詐款拿去購買瑪莎拉蒂、雙Ｂ、凌志等至少五輛名車，以及三筆房產土地，還將部分詐款匯至中國，正進一步清查遭隱匿或處分的不法資產；檢方依趁機詐欺罪將其中五人聲請羈押禁見獲准。

檢調原本擔心，被告會以「不知他有病，各項交易是正常買賣」為由脫罪，但查扣手機發現被告彼此間竟透過通訊軟體，傳送黃男幻想自己是毛澤東、菩薩等的影片來取笑黃，不但詐財還嘲弄黃男，十分可惡。

辦案人員訪查，黃男最近幾年才出現怪異行為，本以為他信教沉迷走火入魔，但訪查發現他無特定宗教信仰，且黃男另有家人有精神問題，懷疑是家族遺傳，家屬則不願多談。李女開設的藝品店在案發後人去樓空，現由房屋仲介公司販售中；附近住戶說，藝品店已結束營業一段時間。

黃男從事汽機車零件製造販售約四十年，國內有多家汽、機車大廠都是客戶，事業有成後一度跨足餐飲業，後來他手上的餐廳改由他的兄弟經營，不過近年已結束營業。