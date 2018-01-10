日經：亞洲經濟陷中國化危機

2018-01-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據日經新聞報導，一直依賴美國的亞洲經濟結構正迎來重大轉變期，預計到二○三○年前後，中國對亞洲及日本的經濟波及效果將超過美國，區域內經濟「中國化」將加速；但令人憂心的是，在美國影響力式微後，亞洲市場經濟及民主化進程將陷入停滯。

美國影響力式微 亞洲民主化將停滯

報導分析，二戰後美國一直是亞洲各國最大出口市場，但二○○八年全球金融海嘯後，情勢出現轉變。二○一六年時東協各國對中國出口比重較對美國高出九％，去年前十一個月，日本對中國出口達十三．四兆日圓（約一一八七億美元），創歷史最高紀錄。

報導引述日本經濟研究中心主任田原健吾（Kengo Tahara）研究，到二○三○年，中國的需求每成長一％，東協五國就能獲取三十三億美元經濟利益，高於美國的十九億美元；到二○三○年，中國的需求每成長一％，日本就能取得四十六億美元的經濟利益，也高於美國的三十八億美元。

現在怕美國打噴嚏 未來憂中國跺腳

就全球範圍而言，到二○三○年，美國的需求每成長一％，為全球帶來的經濟利益為五二九億美元，比中國高出兩成；但因中國位於亞洲，對亞洲各國經濟影響力將超越美國，現在是「美國打了個噴嚏、亞洲就得了肺炎」，未來恐怕是中國若不高興跺腳，就衝擊區域內經濟。

亞洲各國雖因中國化浪潮而獲得好處，但中國對區域影響力也為之擴大，藉由強大的經濟力量做為外交武器，對亞洲其他國家威脅或利誘，逼迫向中國靠攏，美國推動亞洲民主化的力量將因此減弱。

中國威脅加上利誘 逼亞洲各國就範

例如中國因不滿南韓部署薩德導彈系統，掀起抵制南韓產品運動，南韓經濟遭到打擊，南韓央行預估，去年南韓ＧＤＰ（國內生產毛額）因此減少六十億美元；南韓總統文在寅後來被迫宣布暫停部署薩德系統。

台灣對中國的出口依存度約四成左右，澳洲主要出口市場也是中國。近來中國因蔡政府不願臣服於「九二共識」的一中原則，祭出限制觀光客等經濟恐嚇手段；中國甚至利用商人賄賂澳洲國會議員，來推動親中政策，讓澳洲總理滕博爾大表不滿。