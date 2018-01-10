2018-01-10

記者鄒景雯／特稿

勞基法再修正，預定將在今天完成三讀，在此前夕，時代力量跑到總統府前禁制區去冒雨靜坐，接著桃產總則突襲台北車站臥軌，若干勞團則持續在立法院場外抗議，究竟這些團體在反對什麼？其實到目前為止，沒有一個人說得清楚。為什麼一個簡單的法律變動，若可能引起權益受損會說不清楚？千萬不要是：不清楚的本身，才是目的。

歸結這幾天在各個行動現場的主張，大致有下列幾項，首先是反對「七休一」鬆綁，也就是做六天，第七天一定要休息，不容有任何調整，否則即是違法，是害勞工過勞的慣老闆；後來提出所謂的「折衷版」，若經立法院同意，勞工也不反對，就可以鬆綁，換言之，可以有「慣國會」？勞工即可過勞？或許是自察語無倫次，趕緊反悔收回，重新回到堅守「七休一」的立場，並向勞工鞠躬道歉。問題是，腦袋清楚的勞工都知道「七休一」放寬為「十四休二」，是選擇權增加，並未否定「七休一」的選項，雇主依法也不得強制受僱者不准選，廣大勞工實在不解他們在哽咽什麼？

其次是反對輪班制行業的換班間隔，容許由十一小時縮減為八小時。如前所述，這點也出現了條件相同的「折衷版」，同樣也是立馬撤案，再回頭指控是執政黨退讓到八小時，是與企業主講好的。但事實是，這條規定與絕大多數非輪班制的勞工並無影響；而前年底修法後之所以無法公告，主要是衝擊到了若干「三班制」工作的調度問題，在現實上出現了窒礙難行，而要讓十一小時這個通例可以實施，必然就要有「例外」的彈性，這算是上次匆促修法的「補破網」，當時的提議者黃國昌委員絕對知之甚詳。

何況這所謂的「例外」，現在被五、六道關卡層層節制，先要由公會提出，送中央目的事業主管機關評估，再商請勞動部同意，再公告適用輪班間隔八小時特殊情況的行業別，還要再經工會或勞資會議同意，三十人以上的企業還要報縣市政府備查。何況，即使出現八小時輪班的特殊需要，仍受到每週工時不得超過四十小時的限制。非輪班制者，也有一天工作不得超過十二小時的規定。如果說這樣仍不可信賴，豈不等於宣告這個政府已經信用破產，那還要立法幹什麼？立委應該辭職，改走體制外路線，才是忠於信仰。

再來就是少數勞團亂槍打鳥的綜合性訴求，包括去年航空罷工的資方協議跳票，說明勞資協商就是打壓勞工到底。勞基法還未修法，就已經有過勞案例。勞工並不想加班，重點是要加薪。勞基法應該課以刑責，把老闆抓去關等等。

以上這些，有些與勞基法修不修法，修法的內容是什麼，基本上無甚相關，是兩回事；有些則是把若干違反勞基法的犯法行為，拿來跟修法混為一談；有些則是連勞基法早就有刑責規定的常識都不具備。

若是進步的勞工，一定清楚勞基法明定：雇主不得以強暴、脅迫、拘禁或其他非法之方法，強制勞工從事勞動。否則得處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣七十五萬元以下罰金。雇主如果強制勞工加班，得處六個月以下有期徒刑，或併科新台幣三十萬以下罰金。至於工傷的問題，也有職安法來規範雇主的相關刑責。不少人想問，勞團如果認識不足，如何侈言要替真正的勞工去維護勞權？

說到底，勞基法應該徹底大修，現在的小調，根本不符知識經濟時代的標準，如果連這都要反，起碼要把反的理由講清楚，如果連禁得起邏輯思辯的道理都舉不出來，這場混戰真是專業性的傷筋斷骨。