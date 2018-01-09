工商界︰經濟教育做好 薪事迎刃而解

2018-01-09

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商界表示，薪資不是用喊的，政府應先弄清楚領基本工資的族群，哪些是被迫還在領低薪，該怎麼加強職能？對症下藥輔導，「不要老是喊一個數字出來，害雇主一天到晚被罵」，提升勞工職能、把經濟的餅做大，薪資自然水漲船高。

工總秘書長蔡練生表示，月薪三萬元的夢想希望不會像一例一休，變成大家的惡夢；以今年國內景氣無大好跡象，中小企業能否負荷就是一大問題，且內需和出口型企業，所受衝擊效應也不同，在獲利未提高下硬要調薪，內需型企業必須轉嫁上升的人力成本，變成全民負擔，恐重演幾年前的油電雙漲、滷肉飯還不給漲。

工總指出，從經濟及教育下手，才是提升薪資的正途；方法包括投入大量公共支出、產品及服務高值化、服務業科技化、改善教育結構及提升勞工職能。常務理事何語直言，台灣廿五到卅四歲勞工中，大學生占了七十一％，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）平均值僅四十一％，德國更只有廿九．六％；這代表大學生太多，企業可提供的大專職缺沒有那麼多，七成的人擠在也許只有三、四成的職位中，供需嚴重不平衡。

他舉例，若一個公司需要一百名廿五到卅四歲的員工，大學生職缺四十個、高中職缺六十個，來了七十個大學生，自然被排擠到薪資較低的工作；德國只有三成是大學生，因此大學畢業薪資可以給得高，大學以下的，專業技術好的領工程師薪水，沒有足夠專業的就領基本薪。

商總理事長賴正鎰也說，基本工資或月薪貿然快速調漲，勞工並不會實質受益；「全台灣拿基本工資的人數並不多，基本工資大部分是用來投保勞健保！」政府有權力找勞方和資方坐下來談基本工資，但沒權力喊起薪三萬元，因這是市場決定，「政府能做的是把經濟弄好」。