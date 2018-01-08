時力要求與蔡會面 協商12小時破局

2018-01-08

〔記者楊淳卉、林良昇、陳鈺馥／台北報導〕時代力量立委洪慈庸前天寫公開信給總統蔡英文，希望與蔡總統就「勞基法」修法會面對話。據了解，自昨上午十時，民進黨與時力就雙方會面細節展開溝通，但因時力內部意見分歧，立委黃國昌等無法接受府提出「先撤離、再會面」等條件，經近十二小時溝通，會面仍破局。

府要求先撤離再會面

洪慈庸昨晚證實，過程中她曾和蔡總統通過電話，蔡希望大家在勞基法修法尋求最大共識，好好協商；蔡也提出希望時力先撤離，再安排見面，但因這樣的前提，很遺憾無法與蔡見面。

據了解，蔡總統昨上午委由民進黨秘書長洪耀福，與洪慈庸、林昶佐溝通會面細節，再由洪慈庸、林昶佐向時力內部傳達訊息。

時力提出，希望在總統府會面，並邀行政官員參與；民進黨則提出在總統官邸會面，並邀民進黨團幹部參加。時力回覆，可接受民進黨團成員參加，「但不想看到民進黨團總召柯建銘」。時力也加碼，若要到官邸會面，時力要從「凱道步行至官邸」。

經多次來回溝通，時力最後允諾地點、人員尊重府方安排。民進黨方面表示，希望雙方各退一步，時力先撤出凱道，雙方再約時間見面；雖然林昶佐、洪慈庸同意先撤出，但黃國昌不同意。

黃國昌拒絕接受

民進黨方面再提出改由蔡總統主動回覆洪慈庸臉書，公開邀請時力立委坐下來談，但黃國昌仍不接受，會面宣告破局。但蔡總統仍於臉書回覆洪慈庸，表示希望大家今天可以回到國會坐下來協商，為勞基法修法尋求更好的結果。

國民黨昨與勞工代表共同呼籲民進黨「拒絕過勞、撤回惡法」，藍營也推出「過勞明信片」，鼓勵勞工將心聲寄到政府部門，讓民進黨政府「看到」勞工心聲；物流業勞動權益自救會召集人曾堉誠則嗆聲，勞工要的是加薪、不是加班，民進黨政府若一意孤行修惡勞基法，年底選舉「大家走著瞧」。

行政院發言人徐國勇表示，政院除秉持「四個不變」的修法原則，行政院維護勞工權益及安全的決心不變。