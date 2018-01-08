作秀淋雨？ 時力：剩一帳篷放物資

2018-01-08

不滿帳篷被拆 狀告警指揮官涉犯傷害、毀損罪

〔記者王冠仁、黃欣柏、楊淳卉／綜合報導〕時代力量成員在總統府前搭帳篷抗議，遭警方拆除，五名時力立委昨凌晨冒雨躺在睡袋中就寢，有網友質疑「作秀」、「現場明明還有一頂帳篷」；時力反駁，僅餘一頂帳篷只能放發電機等設備，無法容納所有人員，時力已委託律師，將控告警方指揮官違反集會遊行法及涉犯傷害、強制、毀損等罪。

時力淋雨過夜直播 網友罵警冷血

警方表示，時力成員本月五日晚上開始在總統府前靜坐抗議，並於六日凌晨時刻找人運來五頂帳篷，先後架設在總統府前。警方為避免他們長期埋鍋造飯，六日早上強勢拆除帳篷，不料黃等立委以肉身抱住其中一頂帳篷的柱子，警方為避免擴大衝突，只好先拆除其他四頂帳篷。

另有網友質疑 黃國昌勘災也淋雨

時力成員事後想再「偷渡」帳篷未果，黃國昌、徐永明等五名立委索性窩進睡袋，躺在總統府前淋雨過夜，還將過程透過臉書直播，有網友大罵警察「冷血」，但也有網友質疑時力立委作秀，「不是還有一頂帳篷？」「黃國昌上次勘災也淋雨」。

時力昨透過臉書澄清，指帳篷內的地面有大片積水，部分物資只能綁在棚架骨架上，導致帳篷歪斜，無法容納所有人員。對於前日警方將陳抗者的帳篷拆除，黃國昌、洪慈庸等五名時力立委昨在拒馬前簽委任狀交給律師，正式委任曾威凱等十一名律師，赴台北地檢署控告警方指揮官違反集會遊行法及涉犯傷害、強制、毀損等罪。

連日在寒風中靜坐，黃國昌與徐永明昨都出現感冒跡象，聲音沙啞。黃國昌痛批警方行為違法，對內政部長葉俊榮感到失望；徐永明則說，政府一連串的行徑，目的就是限縮打壓他們的聲音；洪慈庸不滿地說，他們只是想向蔡總統表達年輕人訴求，沒想到現在有人生病了，警察連醫師都不放行。此外，時力立委高潞．以用．巴魕剌昨晚因身體不適，自行赴台大就醫。