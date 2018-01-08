府前「時力特區」？ 外界批特權

2018-01-08

〔記者王冠仁／台北報導〕時代力量成員在總統府前靜坐抗議還搭帳篷，到昨晚七點已過四十八小時，外界批評時力在總統府周邊成立「時力特區」，更質疑警方給予「特權」。北市警中正一分局對此回應，時力抗議不具立即性危害，且以往沒激烈暴力行為，才尊重他們表達意見，並非給特權。

以往若抗議團體在總統府附近的「禁制區」集會遊行，因具阻礙交通等「立即性危害」，警方都會將其勸離；若不從，就會進行強制抬離，並追究相關成員違反集會遊行法罪責；但此次時力抗議是「靜坐」，不同於統派、獨派或其他曾有脫序行為的團體；再加上警方為因應昨天下午於凱達格蘭大道舉行的移工大遊行，前天凌晨在「禁制區」周邊路口進行交通管制，人車已無法通行。時力沒阻礙交通，也沒攻擊警察，不具「立即性危害」，才沒馬上強制驅離。

據了解，時力成員從本月五日晚上開始抗議，恰逢昨天與前天都是假日，對市區交通影響不大；但今天是上班日，若抗議成員持續佔據重慶南路交通要道，就會對交通產生「立即性危害」。根據以往慣例，警方會持續柔性勸導，若抗議成員不從，警方應會在週一上班時間開始前強制驅離。

若勸導不從 今上班時間前強制驅離

北市警局說，由於抗議人員不願自行離去，警方動員約五百名警力在周邊維安、交通管制，並對抗議人員採取「只出不進」策略。不過，警方並沒制止抗議人員運送民生所需物品進入，昨天下午一名時力潘姓助理就由外訂購了廿個便當，警方當時也協助送往抗議現場。