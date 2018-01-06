參賽限資格 跆協挨轟「綁架」小學生

2018-01-06

拒接受北市教局放寬比賽資格

〔記者蔡亞樺、廖聿偉／台北報導〕原定今、明舉行的台北市國小教育盃跆拳道錦標賽，有一千六百名國小生參加，但因中華民國跆拳道協會不接受教育局「放寬」選手參賽資格的認可，提出「不方便協助裁判」，導致比賽沒裁判，教育局昨緊急宣布賽事延期，遭北市議員、跆拳道教練砲轟，質疑「難道小學生是要選國手嗎？」批限定只有特定跆拳道協會認證的選手參賽制度不合理。

北市國小教育盃跆拳道錦標賽競賽規程去年公告，規範「品勢色帶組須具有中華民國跆拳道協會認可之地方性協會或委員會核發之八級以上級證」，即要求選手須取得跆拳道協會認可的台北市體育總會跆拳道協會發放級證，才准參賽；不過，北市議員李慶元接獲陳情，批評教育局辦跆拳道競賽卻限定特定跆拳道協會認證的選手才有參賽資格，疑圖利特定體育團體，並限縮學生、教練參賽權。

跆協竟提「不方便協助裁判」

為此教育局放寬參賽資格，不一定要該協會認可，其他運動協會例如北市跆拳道運動競技協會所核發級證也能參賽，卻引來跆拳道協會跳腳。教育局官員透露，該協會反映，參賽資格放寬認可「不妥適」，若放寬協會「不方便協助裁判」，導致錦標賽開天窗，會出現「有選手、沒裁判」的情形，教育局決定延期。

比賽因無裁判開天窗 緊急喊卡

李慶元昨獲悉後，再批協會長期綁架選手、教練甚至裁判，非常不可取，跆拳道資深詹姓教練更大罵可惡；官員說，該協會認為放寬參賽資格的認可，跆拳道體系會被破壞，沒辦法讓孩子循正規進入體系，但舉辦跆拳道錦標賽目的在於推展學生參與、培養良好運動精神。

中華民國跆拳道協會理事長許安進回應，國內的正規比賽，選手都必須具備有跆協核發的國際認證資格，才能參賽並與世界接軌，小選手未來成長，若要參加亞、奧運才不會衍生爭議，若從基層就亂了套，未來恐怕難建立制度。

國家隊總教練李佳融說，問題在於跆拳道運動競技協會所核發的段級數證明，並未得到中華跆協的認可，最無辜的還是小選手，教育局應該邀請各協會協商，讓申請段級數的管道統一和單一化。