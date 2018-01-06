無視我要求 4中港籍業者仍飛新航路

2018-01-06

民航局籲中儘速協商

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國未遵守二○一五年三月協議，片面啟用M503南向北航路，以及W121、W122、W123等航路，昨日截至晚間八點，仍有二十一架飛機使用上述航路。交通部民航局長林國顯表示，已要求航空公司不要使用未經協商的航路，若繼續使用，後果與我方處置作為，航空公司要自行承擔；林國顯同時也呼籲中國，應遵守兩岸協議並與我方溝通協商，確認未來航管處置程序後，才可啟用四條航路。

據民航局統計，前天M503航路共飛行十七架次，W122、W123航路各有三架次；昨截至晚間八點，M503航路共有十六架次飛航，W122飛航兩架次、W123飛航三架次。上述航班業者分別為中國東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空。林國顯表示，除前日發函通知各航空公司不要使用這四條航路外，昨下午也找了四家業者在台代表，表達政府立場，要求通知總公司暫時不要使用未經溝通的航路。

美國國務院希望兩岸民用航空與安全等問題，應由雙方對話決定，林國顯強調，飛安永遠是最重要考量，基於維護飛安立場，再次呼籲業者應停止使用該四條航路；要求陸方儘速與我方溝通、確認未來航管作為，確保此區域飛航安全。

中國在二○一五年片面劃設M503等四條航路，由於M503距離海峽中線最近、僅有四．二浬（約七．八公里），經兩岸協商後，W航路暫不實施，M503向西平移六浬，僅開放南下飛航。中國前天擅自啟用M503南向北航路，並未向西偏六浬，貼近海峽中線，若有緊急情況發生，沒有事先協調好避讓措施，恐有飛安疑慮。至於飛往福州的W122與往廈門的W123航路，分別接近馬祖、金門，緊急情況發生時，可能會與我方飛機有所衝突。