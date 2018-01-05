焦點評論》揭穿中國粉飾之語

2018-01-05

記者蘇永耀／特稿

中國自十九大後已愈來愈不隱藏其擴張意圖，軍機、軍艦以遠海長航為幌子，透過頻密的繞行延伸在東亞海域的勢力範圍。昨日逕行啟用的M503等航路亦是如此，所謂民航機的航路已不敷使用的理由，同樣也屬粉飾之語，而當台海成為共軍要跨出第一島鏈的主要突破門戶，政府必須要有更積極的因應作為。

經十九大後權力更定於一尊的中國領導人習近平，不僅未在區域間扮演負責任的崛起國家領袖，實際則更背道而馳。

解放軍近期侵擾東海的頻密程度，已然引起日本及南韓等周邊國家的抗議，原本北京可以利用美國川普政府上台時亞太政經政策的搖擺不定，分化美日韓之間關係，進一步填補可能騰出的權力真空。但軍事上的冒進行徑，反引發警覺，這對美國重新鞏固傳統盟邦具有「定錨」作用。

北韓核武問題同樣如此。川普高度寄望中國能發揮約制金正恩的影響力，但北京表面與美合作，暗地裡則被逮到大搞私運物資給北韓，嚴重違反聯合國安理會的制裁決議。

中國在南海進行填海、軍事化等動作，引起部分東協國家的反彈，也與習近平想推進的「一帶一路」經貿睦鄰方向悖離。

中國昨日逕行啟用的M503等航路，在二○一五年宣布時，雖經兩岸協商後將航路往西移六浬，但馬政府也等於接受北京使用這條航路，開了一個缺口。如今中方「退一步進兩步」，逕行啟用四航路，除嚴重壓縮我空防，蠶食再鯨吞的意圖也完全表露。

中國為習近平造神的「強國夢」，對外關係軍事力量逐漸抬頭，當崛起不再和平，這樣的大氣候影響的已不僅是台灣，所以，國內朝野也不必一廂情願以為改變兩岸的小氣候就能和緩台海情勢。

作用力勢必帶來反作用力，政府除高喊願扮演「區域穩定的貢獻者」，應積極尋求美日等國更具體的軍事合作關係，強化對中國的平衡及反制力量。