立委：暴露中國統戰無所不用其極

2018-01-03

〔記者林良昇／台北報導〕台北地檢署查出新黨青年軍王炳忠、侯漢廷及林明正等三人，涉嫌執行吸收我國軍方人士發展共諜組織的「星火Ｔ計劃」，民進黨立委蔡適應指出，此案暴露中國對台灣統戰的無所不用其極；民進黨立委王定宇則認為，應修法補齊國安漏洞。

速修法補齊國安漏洞

王定宇說，中共寧可掃除自己的低端人口，卻可以給王炳忠等人二十萬美金資金，還有連續三年一千五百萬元至一千六百萬元新台幣的資助，只是為了拉攏在台灣根本毫無市場的年輕人，就可以知道台灣面對的是多麼不擇手段、飢不擇食的對手。

王定宇也指出，台灣現有國安法處罰過輕，一個賣國者可以從中共那邊得到數以千萬計的錢，在台灣面對的法律風險卻只是區區兩、三年徒刑，卻可能傷害軍隊的存亡和國家的安危。

王定宇說，修法補強國安的最後一塊拼圖，就是將「陸海空軍刑法」的內亂外患罪納入共諜，草案目前已出委員會，希望國民黨基於國家安全，不要再杯葛，未來修法通過，叛國罪就會得到比較符合比例原則的法律授權。

蔡適應表示，依照國安法、兩岸人民關係條例規定，王炳忠等人明顯違法，在馬政府時期就開始，暴露中國對台灣統戰無所不用其極，新黨相關人過去反共，現在卻有人接受中共委託，這是何等諷刺？

蔡適應呼籲，高檢署後續偵辦後，要起訴就儘快起訴，不應拖太久，檢方後續調查蒐證的目標，應是查出是否有軍人涉入；他指出，過去三年來，確實也有某些退役或現役軍人有可疑言行。

王定宇也強調，王炳忠等人的違法行為，不因有無成功而有差別，除了檢方追查，他也會要求軍安總隊等單位繼續調查。