中方搞滲透 鼓勵暗棋報考我軍校

2018-01-03

「星火Ｔ計劃」以「挖出來、打進去」手法 如《無間道》翻版

〔記者張文川／台北報導〕共諜周泓旭來台執行「星火Ｔ計劃」，以「挖出來、打進去」兩途徑滲透我方；其中「挖出來」與以往共諜發展方式相仿，主要是透過活動等方式結識關鍵部門人員，但「打進去」手法竟是鼓勵認同組織立場的青年們報考軍校，企圖在我軍隊基層暗植勢力，手法簡直如港片《無間道》翻版，若成真恐重創我軍戰力，讓辦案人員也不禁心驚。

據檢調調查，周泓旭在計劃中的「星火小組整體佈局與今年規劃」內表明，為達發展組織目的，應爭取讓台灣軍方人員的思想達成統一戰線，因此除了採用「挖出來」手法，結合線上交流與線下活動結交關鍵部門人員外，還要採「打進去」方式，鼓勵認同者報考軍校，意謂著要從我軍基層開始培植中方勢力。

據周泓旭的規劃，其具體做法可分為「線上交流」與「舉辦活動」兩部分，前者是由王炳忠利用國台辦資金經營「燎原新聞網」等平台，藉此吸引同好上網交流，並由侯漢廷負責組織擁有寫作及演講能力、「能戰能寫」的「青年寫手團隊」來生產網站所需的文章，其中五人固定每週投稿，另規劃十名青年寫手不定期配合；國台辦並承諾將連續三年、每年資助王台幣一千五百萬元至一千六百萬元不等來運作網站，不但無須報帳，聯繫廣告商贊助等其他費用還可另外申請。

至於活動，則是透過新中華兒女學會主辦「中華講武堂」，以舉辦軍武題材活動名義，找來現役軍方人員擔任講師，一方面可藉此公開建立與軍方間的聯繫，另一方面則可吸引相關領域愛好者聚集，再從中吸收認同者，鼓勵其報考軍校，成為中方潛藏在我軍隊內的暗棋。

若此堪比《無間道》劇情的手法成真，國軍內恐將潛藏難以計數的統派人士，由下而上、由內而外地擴大統戰思想。平時負責蒐集、交付重要軍事資訊給對岸，戰時更可能出現我軍士兵、甚至重要將領集體倒戈的狀況，恐讓國家安全蕩然無存。