慶富案鍘14銀行 一銀罰千萬最重

2017-12-30

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨舉行記者會公布慶富案裁罰結果，共十四家本國銀行遭到裁罰，是歷年來最多家銀行在同一時間、因單一案件遭處分；其中，罰鍰最重是第一銀行的一千萬元，其次為高雄銀與土銀各八百萬元。

獵雷艦、海科館兩案 最大損失恐達175億

本案為銀行對「慶富承造獵雷艦授信案」及「慶陽海洋承攬國立海洋科技博物館興建營運移轉授信案」，因該等公司未依約還款，造成多家銀行損失，預計最大損失為一七五億元。

金管會選擇今年最後一天上班日宣布裁罰案，主委顧立雄表示，希望銀行新的一年可以重新出發，也兌現日前在立法院的允諾，於年底前公布裁罰結果。

顧立雄指出，慶富案屬於以未來現金流量為償還基礎之專案融資，問題是，金管會發現該等銀行對專案融資有技術能力及配備不足等因素，包括「以現金流量作償還基礎之評估專案能力不足」、「總行缺乏專業團隊致評估或執行風險抵減措施不足」及「專案融資整體流程控管、情境分析及違約處理不完整」，致使相關授信案有未能確實有效執行授信控管之缺失，有礙銀行健全經營之虞。

金管會依銀行情節輕重，參酌各銀行在授信案中之角色、缺失多寡等，進行核處開罰；其中，第一銀擔任聯貸案主辦行且放款金額最多，遭罰一千萬元最重。

其次，高雄銀與土銀分別被裁罰八百萬元，台銀與兆豐同為四百萬元；另外，台企銀、華銀與合庫各開罰兩百萬元。至於彰銀、輸入銀、新光銀、元大銀、台中銀、大眾銀等六家，則予以糾正。

至於為何沒有銀行負責人或高階經理人遭到處分？顧立雄回應表示，金管會僅能透過「約詢」與「金融檢查」之管道，追查銀行在慶富案的制度面與執行面之缺失；若未來檢調或司法機關發現負責人有相關新的不法事證，金管會將進一步開罰。

至於金檢過程中，是否認為這是件弊案？有無查到外力干預？金管會銀行局表示，金管會沒有調查權，只能就行政部分進行調查，若有涉及刑事相關疑慮，都會立即移送檢調。