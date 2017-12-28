2017-12-28

訂前瞻政策 攬才、留才、搶救少子化

〔記者李欣芳、鍾麗華／台北報導〕面對人口老化及少子化危機，政府致力思考解決對策，除了提出一系列攬才、留才及搶救少子化的政策，行政院長賴清德繼十一月拋出建構友善移民環境的主張後，他昨在年終記者會上宣示，台灣要有前瞻移民政策，明年將擬定新的移民法規，將移民政策獨立立法。

為補足人力缺口，政府全面思考移民政策，行政院明年將推動制定新的「移民法」；賴清德表示，現在移民政策與入出境管理政策綁在一起，同樣規定在「入出國及移民法」中，他認為台灣要有前瞻移民政策，必然要將移民政策獨立立法，希望在明年提出。

外國專業人才 符合條件可成為國民

賴揆說，在攬才上，將持續透過「外國專業人才延攬及僱用法」優化外人來台就業環境，並透過「產業創新條例」修正吸引新創人才，這些人才在台灣工作一段時間後，符合條件的話，可以給予永久居留權，若符合其他條件，也可成為國民。

鑑於台灣農業、漁業與社福長照都面臨缺工問題，賴清德上個月曾表示，談「攬才」不可能不談移民政策，下一階段將討論友善移民環境；政務委員林萬億當時也表明，未來要處理計畫型勞動移民，從新南向各國開始，研議開放農業、漁業與長照等計畫型移民。

對於賴清德宣示明年將提出「移民法」，內政部官員說，移民政策專法不見得由內政部來訂定，由於其牽涉到「經濟性移民」與「非經濟性移民」，前者包括投資、就學、就業，後者則指來台依親、結婚。而目前不同的移民分散在不同法規管理，像是工作牽涉到「就業服務法」，就學與「大學法」相關，投資可能牽涉到經濟部的法規，因此他認為「移民專法」極有可能像「攬才專法」一樣，由國發會出面主導立法。

官員建議，要訂定專法前，應要先形成移民政策，像是日本、南韓、新加坡等國，歡迎工作、就學、移民，不過，對婚姻移民相當保守；而現在全球移民約有兩億人，其中九成是婚姻移民，僅一成、約兩千萬人是具有競爭力的經濟移民。

官員強調，移民政策須考量到人才、人力、人權，尤其是「人權」，畢竟要營造友善的環境，移民者才不會離開。