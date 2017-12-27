工總︰好壞不分全停產 不講道理

2017-12-27

台商喊撤 轉向東協市場

〔記者羅倩宜／台北報導〕工業總會指出，中國官方對環保執行力道愈來愈強，喊停工就停工，已造成台商很大傷害，昆山市政府應學習台灣，只針對不合規範的加強取締，而不是整區停工，好的壞的都受影響；電機電子公會調查也發現，台商在中國經營面臨八大困境，環保禁令尤其嚴苛，已導致台商投資意願下降，寧願轉向緬甸、柬埔寨等基建尚未就緒、但市場潛力大的東協市場。

工總秘書長蔡練生指出，中國過去在發展經濟過程中，對環保是睜隻眼閉隻眼，但現在經濟發展後，開始重視生活品質，包括霾害、污水等整治都不手軟；「官方要天空變藍就可變藍，要黃河變清就可變清，手段很多。」工總強調，中國地方政府為配合中央環保目標，動不動就啟動全面停工令，不論是否符合標準，都被連坐，一點都不講道理。

電電公會指出，今年上半年，中國中央環保督察組進駐多省，雖不是針對台商，但限期改善只給半年到一年，也不管業者的機器設備還在折舊期間，就要硬性全面汰換；就算有提供環保新設備的減稅優惠，但遠不如換機台的成本。

機械公會分析，昆山台商以電子業為主，國內精密機械廠只有一兩家，受到衝擊不大，但污染有時跟工業區本身規劃有關，並非全是廠商問題；這就好像在台灣，工業局管轄的工業區有完整廢水處理系統，但縣市政府主管的小工業區就沒有，環保容易出包，昆山屬地方政府，也是較早成立的工業區，廢水或環保系統可能並不到位，怎能將責任全推給廠商。

有昆山台廠直言，環保只是一個藉口，吳淞江流域人口密集，昆山人口逾百萬，鄰近還有人口密集的城鎮，除工業廢水，都市的生活廢水也應該管制。

工研院前知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸昨透露，他四年前曾與工研院前能源與環境研究所副所長楊致行，與當時昆山市委書記管愛國談了二個鐘頭，隔天楊由昆山環保局陪同，看了四、五家台商工廠，回來後私下告訴他：沒解。而管愛國一年後因涉嫌「包庇」台商不遵守環保規範，發生粉塵大爆炸案，與市長路軍同時遭革職，自此沒有昆山領導敢再袒護台商。

杜紫宸說，台商只知道和地方台辦打交道，以為透過「關係」就可擺平所有的事，從來不關心整個政經發展大勢 ，但那個時代已過去了；台商企業不要再心存僥倖，西進、南進，都不如上進。