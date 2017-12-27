中國令減排5成 昆山台商剉咧等

2017-12-27

原停產暫緩 但改用水減半、污水零排放

〔記者卓怡君、張慧雯、王憶紅／綜合報導〕台商在中國投資重鎮之一的江蘇省昆山市官方，近期以書面緊急通知吳淞江沿岸的二七○家企業因河川污染問題要停產十七天， 雖然在最後一刻踩煞車、停產令暫緩，但當地台商透露，昨又接到通知，要求先改為減排五成，也就是用水量減半、污水零排放、工作日調整等，台商還是「剉咧等」。

270家企業上榜 近半為台商

根據「吳淞江趙屯（石浦）等三個斷面所屬流域停產企業名單」，包括中企及台商在內的外企共二七○家；因昆山是台商投資重鎮，名單中近半是台商，包括鴻海、日月光、嘉聯益、揚明光、南亞、南電、楠梓電、欣興及研華，還有巨大、永豐餘、統一及正新等知名電子及傳產業者。

巧合的是，新北市長朱立倫岳父高育仁主導的倫飛電子，昨也公告昆山廠即起暫時停工，引發市場議論；但倫飛強調，暫時停工是考量工廠生產效能與營運成本，趁著年底假期淡季進行產線調整，與昆山限污令完全無關，昆山產線產能將移轉到高雄或其他廠區。

台塑集團旗下的南亞低調表示，「沒有停工，目前不受影響」；統一回應，最新消息是限制排放五十％，因昆山廠速食麵用水量少，而飲料屬於淡季，的確有些影響、但範圍不大；產銷捷安特品牌的巨大透露，昆山官方最早是書面通知全面停產，昨早改口頭告知減排五十％，包括用水量減半、污水零排放、工作日調整等，但具體做法未確定。

昆山是印刷電路板（PCB）台商生產重鎮，包括台郡、嘉聯益、滬士電、同泰、定穎等均有工廠，業者強調，廠區目前並未停工，但未來可能會有限產措施，將適時調整產線做為因應。

在外資放耶誕假，且法人續調節大立光等指標蘋概股，又碰上中國昆山祭出減排停產令，台股昨大跌百點，跌破一○五○○點，收一○四二一．九一點。