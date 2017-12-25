辜嚴運作潘維剛接任失敗 雷倩當選婦聯會主委

2017-12-25

內政部表尊重 將給予新主委協商機會

〔記者陳鈺馥、蕭玗欣／台北報導〕內政部、黨產會、婦聯會三方協商上週五破局，內政部立即撤換婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳，並要求十日內完成改選，婦聯會昨召開臨時常委會議進行改選，新主委由前國民黨立委、婦聯會常委雷倩接任。

內政部昨對改選結果表示肯定及尊重，將給予新主委一個協商機會；黨產會則說，認定附隨組織的程序，不會受此事影響。

據了解，婦聯會在三方協商過程中早已出現內訌，鴿派常委錢田玲玲、林澄枝皆請辭求去，婦聯會之後找來前國民黨立委潘維剛、雷倩擔任常委，辜嚴倬雲則隱身美國遙控，私下運作由潘維剛接任，要與官方進行焦土訴訟大戰。

傳婦聯會盼藉重啟協商 保全不被解散

知情人士指出，昨改選結果出爐，辜家所支持的鷹派常委潘維剛，不敵婦聯會派所擁護的雷倩，潘一度氣得大罵，而婦聯會趕在黨產會認定附隨組織前夕完成改選，無非有意藉重啟協商，來保全婦聯會不被解散。

「要肯定婦聯會迅速配合改選！」內政部長葉俊榮表示，在三方協商過程中，雷倩算還滿明理的，婦聯會內部很多人並不全然抗拒民主轉型，若新主委有新想法，原來三方協商的基礎仍存在，內政部對重啟協商「持開放態度」，要給新主委一個協商機會，只要在原本三大民主原則及基礎之上，「大家都可以再來朝向美好方向走」！

黨產會：認定附隨組織程序 不受影響

黨產會發言人施錦芳表示，對於婦聯會新主委人選表示尊重，黨產會將按照既定程序進行，在二十六日開會討論認定國民黨附隨組織一案。

民進黨立委賴瑞隆強調，內政部要對雷倩聽其言、觀其行，不能婦聯會選出一個新主委，又要無限輪迴不斷協商；時代力量立委徐永明認為，內政部須把時間講清楚，若雷倩帶領的婦聯會仍像辜嚴倬雲一樣抗拒，內政部下一步就是把婦聯會解散。