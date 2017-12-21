捷運救命錢 北市大借317億

2017-12-21

議員爆馬開先例 柯P平均每年借40億

〔記者蕭婷方、鍾泓良、何玉華／綜合報導〕北市財政局昨召開記者會表示北市減債全台第一，但市議員簡舒培揭露，台北都會區捷運固定資產重置基金依法應用於捷運設備汰換上，但前總統馬英九任台北市長時，開放該基金可供市府借款，前北市長郝龍斌進一步刪除基金借款上限，現任市長柯文哲更借款還舊債，以致重置基金三百七十億元，歷經三任市長已遭挪用八十六％，其中又以柯文哲每年平均向基金借款超過四十億元，為歷任市長最高。

台北都會區捷運固定資產重置基金由捷運營收二％及其他相關收入挹注，依收支運用自治條例規範，錢應用於捷運設備汰換或遭逢天災鉅變時供緊急重建用，股份由雙北共同持有，自二○○二年成立以來累計盈餘達三百七十億元。由於基金不同於一般公務預算需經議會審議監督，成北市「彈性調度」的資金來源。

郝龍斌刪借款上限 基金86％遭挪用

簡舒培表示，馬英九任內，主導固定資產基金管理委員會開會決議，開放基金供市府借款，任內借了三十億元，卸任前全部歸還；郝龍斌則進一步刪除基金借款上限，任內八年借款二五三．九八億元，僅還款卅．五億元，平均每年借款卅一億元。

簡舒培表示，柯文哲上任後借的更多，第一年就大借六十二億元，三年來財政局更多次明文向重置基金借錢還舊債，已借一二一．一億元。由於該重置基金屬北市捷運局轄下管理，市府向基金借款只要一紙公文，借款利息依照富邦銀行十一個月大額定存牌告固定利率，年息僅○．一六二％至○．一二％。

截至今年十一月底為止，重置基金累計盈餘達三七○．五九億元，三任市長累計借款超過三一七．九八億元，救命用的重置基金已遭市府挪用超過八十六％。

此外，簡舒培表示，該重置基金股份為雙北持有，新北市政府在柯任內也曾二度行文向該基金借款，但都遭北市府強硬拒絕，引發雙北不快。

新北市財政局長呂衛青表示，該重置基金新北市也有出資，新北市已經爭取多年，都未獲正面回應。

北市財政局長陳志銘回應，向該基金借款主要是向內部借款年息較銀行便宜，是為了要節省債息；目前新北市仍欠北市八億元工程代墊款，「新北市應先還完舊款再來借」。

北市財政局昨指出，柯文哲上任後累計減債三九○．六七億元，北市債務未償餘額由一○三年底的一四六八．六七億元降至一○七八億元，人均負債由五．四萬元降至四萬元，預計明年五月就可脫離「千億債務俱樂部」。