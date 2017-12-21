2018上半年 美中恐爆貿易戰

2017-12-21

退出ＴＰＰ 對中國使不上力

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）十九日指出，針對美國總統川普日前楬櫫國安政策時點名中國為競爭對手，目前看似平順的美中貿易關係明年恐將改觀，雙方甚至可能爆發貿易戰，禍延雙邊關係其他層面。報導引述專家看法，指美國在經貿問題上對中國無計可施的關鍵之一，正是川普政府在影響中國上自廢武功，甫上台就宣布退出「跨太平洋夥伴協定（TPP）」。

川普在競選總統時對中國態度強硬，批評北京當局進行不公平貿易；但上台後態度丕變，除了與中國國家主席習近平稱兄道弟、願與北京就改善經濟關係進行對話，還暫時擱置帶有挑釁意味的貿易調查；如今川普立場轉趨強硬，對中國逐漸失去耐性，特別是打算透過給中國經貿方便來換取北京當局施壓北韓放棄核武計畫上未能如其所願。「牛津經濟研究院」首席亞洲經濟學家高路易（Louis Kuijs）說，相較於一年前競選時強硬批中，川普上台後在限制中國進口上的舉措堪稱相當節制。

美貿易調查 擬對中加徵關稅

預料二○一八年的美中經貿關係將轉趨惡劣。美國智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」中國商業與政治經濟部主任甘迺迪（Scott Kennedy）說，他估計美中會在明年上半年爆發貿易戰，而且事態恐升高至危及雙邊關係之其他層面的嚴重衝突；上海復旦大學美國研究中心副主任宋國友也預測，美中貿易關係會在明年開始有真正的起伏，中國政府已經開始繃緊神經。美國正就鋼鐵與智慧財產侵權等問題對中進行貿易調查，調查結果將在未來數月公布，恐導致美國對中加徵關稅。

美國智庫「布魯金斯研究所」東亞政策研究部主任索里士（Mireya Solis）直言，美中貿易衝突會在未來數月激化眾所周知；令人擔心的是，美日在一九八○年代雖也曾在經濟上對立，但雙方有共同防禦的夥伴關係；華府與北京的經濟關係雖然深厚，但欠缺較廣泛結盟，經濟緊張關係一旦升高，恐帶來更大威脅。

若爆貿易戰 美恐淪孤軍奮戰

川普在說服中國停止擴張國內產業、轉而在不引發貿易戰以致傷害美國工作機會的情況下開放其龐大市場，始終不見成效；甫上台就宣布美國退出跨太平洋夥伴協定，更形同在影響中國上自廢武功。曾任職美國財政部、布魯金斯研究所中國問題專家杜大偉（David Dollar）指出，成功的TPP是促使中國改革的誘因，川普政府想在經濟問題上對中國下重手，恐也無法改變中國的行為，反而有損及雙方經濟之虞。CSIS的甘迺迪則認為，美國一旦與中國爆發貿易戰，將是孤軍奮戰；因為美國與其他許多國家不和，沒人會跟美國站在同一陣線。