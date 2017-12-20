變得強硬 川普重新定調對中政策

2017-12-20

駐美特派員曹郁芬／特稿

「美國歡迎一個和平、穩定與繁榮的中國崛起。」歐巴馬政府二○一五年發表國家安全戰略報告時，仍強調要和中國發展一個對雙方人民、地區和全球有利的建設性關係。

但川普的國安戰略報告，第二頁就開宗明義指控：「中國與俄國在挑戰美國的權力、影響力和利益，企圖侵蝕美國的安全與繁榮。」報告還細數了中國在亞洲、非洲、拉美和歐洲的擴張，以及對美國利益的威脅。

回頭去看歐巴馬政府的報告，就會了解，川普政府對中政策轉變得多麼強硬。

歐巴馬三十五頁的報告中，對台灣隻字未提，川普的報告則明確承諾要依台灣關係法加強與台灣的連結，還要繼續出售防禦性武器給台灣。歐巴馬對中國的崛起輕描淡寫，中國卻是川普報告的焦點，而且還被明確定調為一個與美對抗的權力。

雖然兩份報告都指出美國與中國有競爭，美國要以實力管理競爭，但歐巴馬政府反對兩國衝突不可避免的說法。川普則是赤裸裸地指出，歷史是不斷的權力競逐，中國的崛起是以他國主權為代價；中國想塑造一個與美國價值及利益對立的世界；中國想要取代美國在印太地區的地位，想要擴張國企為驅動力的經濟模式，並在對其有利的情況下重塑區域秩序。

中國持續壯大 美中必然走向衝突

換言之，川普政府對中國和平崛起的說法並不買帳，且這個觀點在當今的華府已不是非主流。川普自己在公開演說時承認，這是依據現實主義的原則所撰寫的戰略。如果川普政府真的以這份報告為美中未來五十年關係的新架構，似乎將走進攻勢現實主義學者約翰‧米爾斯海默所預言的「大國政治的悲劇」，只要中國持續壯大，美中必然走向衝突。

這份報告延續了川普在競選期間對中國的敵意。但是，川普上任後並沒有全然實踐他的選舉政見。川普未將中國列為匯率操縱國，迄今未對中國展開貿易報復，且無論是習近平今年四月訪問海湖莊園，還是川普十一月造訪北京，川習兩人公開場合所表現的麻吉，彷彿唱的是另一齣戲。

何況，美國還依賴中國解決北韓危機，依照國務卿提勒森的說法，美中在戰略對話裡都已討論到北韓崩潰後難民與核武的處理等敏感問題。習近平才在十九大說中國不會稱霸，川普卻在這份報告裡直接給習近平打臉。是一種警告？還是欲擒故縱，討價還價的遊戲？報告可以當作參考，還是要看川普接下來的作為，才知道牛肉在哪裡。