宜蘭蓋農舍將不用臨路臨側／議員批放任炒作 老農贊成有彈性

2017-12-17

〔記者林敬倫、吳欣恬／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德打算放寬農舍與農業設施興建配置，農舍興建不用再臨側臨路，再度引發地方熱議，地方民代與老農新農的意見都呈兩極化。

農委會水保局副局長林長立透露，大約三週前，農委會邀集各縣市政府召開會議，宜蘭縣提出農舍興建不須臨路臨側，但其他縣市政府抱持不同態度，認為農發條例經過兩次修法，好不容易讓農舍申請件數下降，興建者也都是實際務農有需要的，沒有必要開放。

無黨籍宜蘭縣議員薛呈懿認為，此舉是放任農地炒作，若其他縣市群起效尤，同樣搞不用臨路臨側，不談農產、農業，只關注在哪間房子如何蓋，等到有天台灣農地流失出現重大問題，宜蘭要負起很大責任。

國民黨團盼中央地方政策同步 別讓人無所適從

國民黨宜蘭縣議會黨團書記長黃定和說，中央跟地方政策應同步，陳金德要放寬的政策，假使和農委會不一樣，萬一又換新縣長，政策可能又不一樣，這樣會讓縣民無所適從。

不過，民進黨團議會總召張秋明表示，這是好的政策，可讓農舍及農業設施的興建更有彈性，符合農民實際需求。

老農︰農舍臨側會擋日照影響作物 臨路又太吵

資深農民、壯圍鄉新南村村長葉慶文則說，臨路臨側規定太嚴苛，贊成放寬。他說，農舍臨側會擋住日照，四周農作物恐因日照不足，生長受到影響；若臨路，由於緊鄰馬路會有噪音與灰塵污染，宜蘭縣規定太嚴格，現在放寬，農民蓋農舍就能更加有彈性。

新農吳紹文認為，這項改變看似照顧農民權益，不過，有些投資客會利用放寬後漏洞蓋豪華別墅，政策必須有配套，例如將農舍移轉權年限拉到十年，不讓農地淪為炒作套利的工具。畢竟這些年來，農田上的農舍如雨後春筍，宜蘭農村環境面臨重大挑戰。

農團︰政府應規劃低密度豪宅區 加嚴興建門檻

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮批評，農舍與農業設施興建配置放寬，只是方便想蓋豪華農舍的炒作者，她不反對宜蘭發展豪宅，前提是不能破壞糧食生產環境，政府應規劃低密度豪宅區，要求屋主繳交回饋金與地價稅，同步加嚴農舍興建門檻，藉此保護農地，才有利於農業發展。