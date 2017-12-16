美稅改案遇新障礙 美、亞股走低

2017-12-16

共和黨6參議員有異見 兩票倒戈就無法過關

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國稅改案遭遇新阻礙，又有兩名共和黨參議員堅持修改法案及擴大對低收入家庭的兒童減免稅額度，加入了其他四名持反對或不確定立場的同黨參議員行列；而共和黨在參議院若失去兩票以上，法案就無法過關，因此共和黨人士考慮是否調整原定下週舉行的稅改案表決時間。美國稅改案下週投票前景籠罩陰霾，導致週四美股、週五亞股走低。

佛羅里達州共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）週四下午表態，除非他提出為低收入家庭增加兒童抵免稅額的方案獲得通過，否則將投反對票。猶他州同黨參議員李麥克（Mike Lee）發言人表示，李麥克「對當前版本稅改案持不確定立場」。

共和黨領袖近日把個人所得稅最高稅率從卅九．六％降至卅七％，公司所得稅率由卅五％降至廿一％，遺產稅門檻從五六○萬美元提高至一一○○萬美元。不過，上述稅改案受惠者較偏向企業和富人，國會助理私下表示，部分議員日益擔憂此趨勢，且營收成本的抵扣條款變動通過前景也不明朗。

美國會原訂下週一、二表決

美國會參、眾議院原訂下週一、二對稅改案進行投票，由於最新情勢發展，兩院投票順序仍不確定，參院投票可能延至下週一後；美國副總統兼參議院長彭斯原定今天訪問中東，也因此延後出訪。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，將繼續和盧比歐溝通兒童抵免稅額的問題。

共和黨掌握參議院五十二席多數、民主黨四十八席，若超過兩票倒戈，稅改案將無法通過。共和黨鷹派參議員寇爾克（Bob Corker）先前反對參院版本，近日重申對稅改造成聯邦政府赤字擴大的擔憂；同黨鴿派參議員柯林斯（Susan Collins）也未承諾支持稅改案。此外，資深共和黨參議員馬侃（John McCain）及柯克蘭（Thad Cochran），本週都以健康理由未參加新版稅改案的投票。