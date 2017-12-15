景氣燈號改版 明年中上路

2017-12-15

〔記者陳梅英／台北報導〕考量經濟環境變遷，個別統計指標反映景氣循環能力有所消長，國發會每月發布的景氣燈號即將改版。國發會委員會昨通過新的指標與燈號，將於明年二月發布一月景氣概況時，開始進行六個月試編，預計明年八月發布七月景氣概況時開始使用。

國發會編制的景氣燈號是由海關出口、工業生產、股價指數等九項指標構成，每項指標有不同的年成長率區間，分別可得一到五分，九項指標分數合計為景氣總和判斷分數，總分介於九到四十五分，以紅、綠、藍燈分別代表景氣熱絡、景氣穩定與景氣低迷。

景氣燈號向來是各界對於當前景氣判斷的重要指標，過去甚至有「藍燈買股票、紅燈賣股票」（指低檔投資）的說法，但台灣景氣從二○一一年迄今，經過兩次景氣循環，股市都已上萬點，燈號卻始終在綠燈、黃藍燈間徘徊，最近一次的黃紅燈是在二○一一年二月，顯示部分指標可能有鈍化跡象。

國發會指出，最近一次燈號指標改版是在二○一三年，考量經濟環境變遷，個別統計指標反映景氣循環能力有所消長，加上部分指標因調查作業考量而中止發布，影響景氣指標編製。

國發會去年底已啟動景氣指標修訂工作，參考主要國家景氣指標構成項目內涵，並廣泛蒐集金融、貿易、生產、銷售及勞動市場等數據，重新篩選新的構成項目。國發會表示，九項指標都會檢討，確定後就會對外發布。