三中案》 若明知有價差 逕行「回饋」 律師：馬恐觸犯特別背信罪

2017-12-15

〔記者吳政峰、項程鎮／台北報導〕前總統馬英九昨大動作告發台北地檢署涉嫌洩密，引發各界關注，法界人士表示，如馬真的曾在主持三中交易會議時，說出「那就回饋給他」等字句，就足證他在交易案具主導地位；假設馬明知有價差，卻罔顧股東權益，逕行「回饋」，將觸犯「證券交易法」的特別背信罪，刑責加重。

律師黃帝穎表示，媒體報導中視股權交易會議中爭執的四．八億元價差，其背後代表的是投資人利益，不容馬以一人意志裁決，中視與中投均為上市公司，公開發行股票，須對投資大眾負責，本案涉及四．八億元價差，背信刑度七年起跳，得併科二千五百萬元以上、五億元以下罰金。

不只中視 中廣及中影也應詳查

「不只中視，中廣及中影也應詳查！」黃強調，特偵組先前以查無不法簽結三中案，理由很牽強，譬如趙少康說以十億元買下中廣頻道經營權，但使用的土地與建物租金十五億元跑哪去了？而中影案部分，特偵組雖稱有不動產「回算機制」，不算賤賣，但事實證明就是賤賣。

英國愛丁堡大學法學博士、律師洪偉勝判斷，檢方搜索扣押時，如發現馬英九對鑑價報告有特別指示，或隱匿資料造成鑑價失真，影響專家的獨立性與專業性，起訴的可能性就會大增。

對於馬痛批北檢違反偵查不公開，洪偉勝則嘆馬「自食惡果」。洪指出，當年特偵組不時放風聲引導扁案輿論，時任總統的馬卻噤聲，造成整個體制扭曲，直到自己成為受害者才站出來發聲，已無法解決整體結構問題。

律師公會全國聯合會前任監事林振煌律師指出，一個政黨買賣黨產，黨主席推說不知情，外界不會相信，以前總統李登輝來說，李擔任國民黨主席時，只有他最信任的人才能掌管黨產，因此馬不可能不清楚黨主席任內經手的三中案買賣過程，是否涉及賤賣、背信或圖利，應該要查清楚。