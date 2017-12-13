高工靚女 無畏腫瘤活得更精采

2017-12-13

〔記者周彥妤／台北報導〕「生病後反而變得更樂觀」，台北市南港高工土木科三年級林亭妤雖罹患腫瘤，仍考取四張丙級專業證照，又積極參與志工服務一百三十六小時，遠超過規定門檻，就是為了生命不留白。她昨天獲市長柯文哲頒獎表揚。

考取4張證照 當志工做公益

台北市一○六學年度第一學期公私立中等學校優良學生表揚大會，昨於內湖文德女中舉行。市長柯文哲頒獎表揚三百四十一位學生，其中林亭妤國三時身體無端出現腫塊，體重無故上升，常感到不適，就醫檢查赫然發現罹患腫瘤，馬上住院開刀，手術歷時十九小時，為了不想讓家人擔心，「雖然自己很害怕，還是假裝沒事」。

不料升高二又再復發，因情況緊急須立即開刀，林亭妤說，第二次手術日是學校的畢業典禮，自己是籌備典禮的一份子，卻未能出席，心裡一直覺得很可惜。

她說，往後還是要持續追蹤身體狀況，但生病後的自己，「反而變得更樂觀」，因為她體認到「身體像未爆彈」，隨時可能出狀況，「我不想要生活只有功課，於是更積極在課業之外，參與校內外各式活動，為的就是把握每一天，不讓生命留白，讓自己活得更多采多姿」。

林亭妤說，曾參與救國團，和很多大學生一起籌辦活動，「我是少數的高中生，雖只為期一個月，但學到很多課堂以外的東西，徹底打開視野，收穫滿滿」；她也曾擔任大型全國音樂比賽活動義工，或是參與推廣捐血、募捐發票、照顧流浪狗等公益活動。

生病後更樂觀 不讓生命留白

林亭妤除考取四張土木相關的丙級專業證照外，四學期累計下來，投入志工服務高達一百三十六小時，遠超過每學期近十小時的門檻規定，更榮獲北市今年中等學校優秀青年代表的殊榮。

南港高工北海扶輪社少年服務團指導老師劉志宏說，亭妤以前是扶少團秘書，做事很有責任感，在校十分活躍，又是班聯一份子，臉上總是掛著笑容，人緣也很好。