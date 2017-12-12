藍委促功過並陳 鄭麗君︰追思兩蔣已過多了

2017-12-12

〔記者吳柏軒、呂伊萱／台北報導〕針對中正紀念堂轉型問題，文化部長鄭麗君昨日重申，將廣徵意見，明年推動公民會議凝聚共識，並提出相關修法草案，重點並非製造對立，而是釐清真相與化解仇恨。

立法院昨針對「促進轉型正義條例」，要求教育部、文化部及故宮等進行專案報告。鄭麗君表示，中正紀念堂在威權統治下，被納入政府組織中，未來必須走向修法，但會從多元社會討論做起，目前成立「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，也成立網路資訊平台，會陸續展開願景工作坊，在明年初舉辦五天公民會議，最終會透過審議民主來凝聚共識，提出修法草案。

國民黨立委陳學聖一上台，先對白色恐怖時期的不當審判等歷史，表達深深遺憾跟道歉，承認是永難平復的傷痛，而平復司法不公是不分黨派都該追求的正義；但他也質疑，「促轉條例」僅單方面指責蔣，忽略其他慰安婦、原住民議題，認為歷史解釋應「功過並陳」，並要官員說出兩蔣的三件好事。

但鄭麗君認為，轉型正義目前有大量的人權受害歷史要優先還原。至於兩蔣的追思，過去威權時代已談得夠多，不需文化部重新教育大家。

教育部長潘文忠表示，需透過促轉條例中的委員會機制，做適法研商。但陳學聖認為，蔣中正對維護故宮國寶有功；故宮院長林正儀脫口指出，當時戰爭特殊情況，蔣在保護文物確有貢獻。

立委高金素梅則質疑促轉條例未處理原住民爭議，就是不正義，還高聲罵：「去你的第三波民主化！」未來要提倡原住民促轉條例。

立委吳思瑤則具體建議，應讓中正紀念堂改為「國家人權博物館」的總館，也要加速保留四十五處因威權統治留下的「不義遺址」。鄭麗君回應，相關意見都可帶回討論，不義遺址的保存計畫也持續進行中。

此外，美國在台協會主席莫健昨拜會立法院，主動提起剛通過的促轉條例，好奇將如何落實轉型正義。民進黨立委尤美女向莫健解釋，促轉內涵包括政治檔案公開、不義遺址的移除與保存、司法平反及補償被害者等。國民黨立委許毓仁則說明，他支持促轉，但轉型正義也應促進社會和諧，而非清算式的鬥爭和製造更多的對立。

據悉，莫健也提到近來熱議的改名，認為應謹慎處理，中國可能將促轉改名聯想到「去中國化」。數名與會立委則解釋，兩者並無關聯，並非「去中國化」，而是去蔣化和去威權化。