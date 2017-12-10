假新聞氾濫 民間催生事實查核機制

2017-12-10

〔記者吳柏緯、吳柏軒／台北報導〕打擊假新聞，除了民間開發的「新聞小幫手」、「真的假的LINE bot」外，台灣媒體觀察教育基金會也將於十二月公布第一波假新聞查核結果，而台灣第一個「事實查核機制」可望在明年誕生，投入打擊假新聞的行列。

隨著網路科技發展，假新聞氾濫且傳播速度更加快速，不但民眾容易接受錯誤資訊，更可能損及公共利益，因此包含Facebook等知名社群網站在內，都將打擊假新聞視為重點項目。目前台灣除了各政府單位網站建立的闢謠專區外，不少民間單位也自發開發工具或推動政策打擊假新聞。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）電台與內容事務處處長黃金益指出，ＮＣＣ自年初迄今已陸續與平台、廣電業者與民間團體舉行三次會議，討論相關的查核機制。但目前針對網路流通的新聞資訊，國際潮流都是採用低度管制，政府不宜介入過多以免戕害新聞與言論自由，目前台灣參照國際，以民間或平台業者自發性開發的第三方平台，作為查核方式。不過，黃金益指出，若假新聞與政府部門的業務有關，相關部門應主動澄清，避免引起恐慌。

台灣媒體觀察教育基金會企劃專員王怡蓁指出，世界各國都面臨「假新聞」的挑戰，但台灣多依靠民間的力量與媒體的自律，力量顯然不夠，應效法國外經驗，從政府到民間均建立更完善的查核機制。

「媒觀」月底將公布查核結果

目前「媒觀」也著手針對醫療、民生與熱門新聞進行事實查核，結果將於十二月底出爐。王怡蓁進一步表示，假新聞不一定全然造假，可能是內容有誤、標題聳動或具嘲諷性，事實查核機制不是要與媒體對立，而是告訴一般民眾，新聞的正確性有多少，避免民眾被錯誤的資訊誤導。

正在推動「事實查核機制」平台的中正大學傳播系教授胡元輝指出，目前美國至少有二○○個組織致力於查核假新聞，很多都是媒體互相合作建立，但台灣至今一個都沒有，反應有點太慢。

「事實查核機制」平台未來除了邀請群眾協助外，也會邀請媒體、資訊等領域的專業人士共同投入把關，並以公共政策與生活資訊作為查核的標的。

假新聞點閱率騙取廣告利潤

胡元輝說，網路謠言除政治外更有經濟影響，如企業靠網路、社交網站，製造假的商品資訊來達成促銷，或有人用假新聞製造網路點閱率來分享廣告利潤；去年美國總統大選，馬其頓一個小鎮有二百多名年輕人製造川普、希拉蕊陣營負面消息等，每月大賺廿萬元新台幣，甚至引發「披薩門」槍擊事件，可見網路謠言影響真實世界甚鉅。