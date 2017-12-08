埤塘光電惹議 賴揆指示速訂規範

2017-12-08

〔記者李欣芳、吳柏緯／台北報導〕桃園埤塘太陽能發電近來引發爭議，遭環保團體質疑桃園有埤塘為進行太陽能光電工程，竟然抽乾埤塘池水，恐造成生態浩劫，行政院長賴清德昨指示針對埤塘設置光電設施，儘速訂定相關規範準則。

賴揆昨主持行政院院會時表示，日前桃園市推展「埤塘光電」引發爭議，政府戮力發展再生能源，同時在綠能發展的選址策略上，充分考量土地使用的相容性，並排除法定的環境敏感區位，例如：濕地、野生動物保護區等，以兼顧綠能發展、生態保育及環境保護的目的。未來推行埤塘光電，也一定會在維護埤塘特有環境生態與景觀的基礎上進行。

他說，桃園埤塘光電的發展與生態維護，需中央與地方共同攜手合作，後續請吳政忠、張景森兩位政務委員，儘速邀桃園市政府、農委會、經濟部及地方水利會等相關單位，針對埤塘設置光電設施訂定相關規範準則，以完善現行法規。

學者建議採浮動式系統

對於埤塘太陽能發電計畫，交通大學光電學院教授黃得瑞指出，水上太陽能板分為固定式與浮動式兩類。若以固定式的方式建置，必須將水抽乾，勢必會影響埤塘生態系。若是浮動式，對於生態的影響則較小，能讓綠能發電與環境共存，不過建置成本相對較高。

黃得瑞並以鄰國日本為例，表示日本有很長一段時間推動水上發電時，都是採用浮動式系統，因此在這方面的經驗與規範相對完整，行政院若要制定相關規範，可以參照日本經驗。