立委挺白秀雄 促勒令救國團停業

2017-12-08

〔記者陳鈺馥、鄭鴻達／台北報導〕救國團前理事長白秀雄遭逼退，民進黨立委賴瑞隆、吳玉琴等人昨日召開記者會力挺白秀雄，要求政府部門須立即「硬起來」，對救國團祭出勒令停業處分，並廢止毫無法源依據的青年活動中心住宿辦法。

要求撤換主任葛永光

賴瑞隆指出，救國團組織章程違反「人民團體法」規定，還把有心改革的白秀雄攆走，救國團五十幾億元資產源自於國家，內政部應即刻撤換救國團主任葛永光。

「不要再袒護違法的救國團！」立委吳玉琴痛批，在理監事會議上逼退白秀雄，目的就是要換上聽話的自己人，搬走改革大石頭，應立即勒令救國團青年活動中心停業。

立委谷辣斯．尤達卡質疑，內政部和教育部不能縱容既得利益者，救國團章程規定「主任代表本團」嚴重違法，不能只是一再發文糾正。

立委洪宗熠砲轟，救國團用卑鄙手段逼退改革者，內政部須馬上祭出處分。此外，救國團這個附隨組織，至今還在介入國民黨的縣長初選家務事，埔心團委會於LINE群組中，要求支持國民黨立委王惠美參與黨內初選，內政部應介入調查。

立委張宏陸指出，救國團「主任當家」制不符合現今法律規定，如果修章程還是維持主任制，內政部必須有所作為，不得放任這種現象繼續存在。

內政部合作及人民團體司籌備處主任陳茂春表示，已配合黨產會將十二箱救國團資料交給黨產會調查，更二度發文要求救國團修章程，救國團否決白秀雄所提章程草案，決定採用救國團自提版本，已要求對外負責人須為理事長，若明年二月會員大會審定的章程還未改善，將會祭出處分。

救國團前理事長白秀雄因無法在理監事會議上推動改革，遭救國團藉此逼退請辭，黨產會發言人施錦芳昨受訪則表示，希望能在年底前約詢白秀雄，以釐清救國團全貌，相信對判定是否為國民黨附隨組織有所幫助。

教育部青發署副署長王育群表示，將與交通部等相關部會開會討論，未來將廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，讓救國團青年活動中心業務回歸旅宿業規範。

立法院內政委員會昨審查內政部預算案，賴瑞隆提案指出，內政部在處理轉型正義相關的婦聯會、救國團上卻未拿出魄力，因此提案凍結一般行政預算六百萬元，待內政部專案報告後，經同意後始得動支。委員會最後通過此決議。內政部長葉俊榮表示，會持續努力要求社會團體的章程都要符合法規。