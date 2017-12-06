逾20校大學生串聯 抗議修法蠻橫

2017-12-06

〔記者吳柏軒、李雅雯、沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕台大、中央、中山、成功等廿多所大專校院學生會等學生團體，昨發起串聯，痛批勞基法修法讓勞工處境惡化，踐踏勞工健康與基本權益，並譴責民進黨以人數優勢強行將條文送出委員會的蠻橫行為。台北市勞動局長賴香伶前晚也在臉書發文，痛批修正草案草草送出委員會，決策未廣納民意，修法倉促輕忽。

賴香伶昨受訪時進一步指出，此次修法讓地方政府措手不及，若修法通過後，等於明年一月又要重新輔導 ；她主張， 與其用爭議介入勞資關係，不如在修法過程好好診斷相關問題，比較對得起國人。

台北市長柯文哲對賴香伶的批評則表示，尊重賴的意見；他自己的主張就是法律要能執行，不要從制定到今天都沒有實行過，「只是製造我們（指地方行政首長）的困擾」。

另，台灣職業安全健康連線、台北市醫師職業工會昨發表「勞基法修法︱勞工健康風險評估報告」；該報告彙整國內外卅一份研究文獻，分析這次勞基法修法版本對勞工健康造成的可能風險。報告顯示，在輪班間隔未達十一小時情況下，勞工會增加過勞、肌肉骨骼等疾病和睡眠、疲倦問題，以及工作、家庭失衡等身心問題；其中二○一四年台灣研究報告指出，在睡眠不足六小時的情況下，罹患冠心病、急性心肌梗塞風險，分別是睡眠充足者的三倍和三．三倍。