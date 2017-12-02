台大濺血案 // 白狼兒子打學生 起訴

2017-12-02

張瑋不僅動手、還指揮手下追打

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕今年九月間發生的中華統一促進黨成員打傷台大學生濺血案，台北地檢署查出，除了頭部遭甩棍打傷的台大歷史系學生張耿維外，還有兩名大學生也遭追打，且也非統促黨總裁張安樂次子張瑋自述的揮空拳防衛，認定張瑋不僅動手打學生，還指揮手下追打學生，其中吳生甚至被打到雙膝跪地，檢方昨將張瑋等五名統促黨成員分依傷害、恐嚇及毀損等罪起訴。

因台北大學公共行政系學生李柏璋和統促黨成員互毆互控，昨一併遭起訴。

北檢除偵辦台大濺血案，也正追查統促黨是否涉犯組織犯罪、及相關金流有無不法部分，已整理多個案情疑點，不排除擇期傳喚「白狼」張安樂到案說明。

檢方調查，今年九月廿四日下午四點至五點多，統促黨成員在北市辛亥路台大側門人行道西側，與到場抗議台大出借田徑場地供舉辦「二○一七中國新歌聲上海．台北音樂節」活動的李柏璋、張耿維等抗議學生，發生肢體衝突。

當時統促黨楊紹瑞，見愛國同心會成員官秀貞與李柏璋爭吵，上前為官女助陣，進而與李柏璋大打出手，楊朝李左臉揮拳，致李臉部、右手指受傷，李則反擊造成楊左臉受傷、眼鏡破裂。

統促黨5員 傷害、恐嚇等罪起訴

稍後統促黨胡大剛到場，不滿張耿維袒護李柏璋，趁張背對他，持隨身攜帶的伸縮甩棍揮打張的後腦等處，造成張耿維頭部三公分撕裂傷及左手掌粉碎性骨折，施暴後還轉頭恐嚇在旁持手機攝錄的李柏璋吳姓女友：「妳不要過來喔！我連妳一起打。」

下午五點廿五分，張瑋接到統促黨成員電話，率王啟鑌、林紹哲抵達，後來衝突暫告一段落，三人上車準備離開，不料張瑋見張耿維及吳姓、謝姓等三名學生仍拿手機尾隨拍攝，竟下車朝張耿維揮拳，還指使王、林以徒手、持球棒等方式毆打張生與吳生，並追謝生也欲毆打，最後張瑋更衝上前，朝吳生額頭猛揮右拳，把吳生打到雙膝跪地。

張瑋五人事後與張耿維和解，打傷吳生等部分則遭起訴；張、王、林三人另被控以「我車上有烏茲（衝鋒槍）」一語恐嚇學生，此部分因影像未錄到，獲不起訴。李柏璋與官秀貞互控公然侮辱部分，檢方以二人是抒發政治理念才起口角，認定沒犯意，也未起訴。