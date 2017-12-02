中國潛艦倍增 P-3C可有效反制

2017-12-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國向美國採購的十二架P-3C反潛機昨正式成軍，軍方人士指出，該型軍機去年陸續加入國軍演訓與驗證，日前更採「全掛載」方式，加裝空投魚雷、主被動聲標，除性能遠比退役的S-2T反潛機優異，亦可有效因應中國不斷擴張的潛艦部隊。

中國潛艦3年內料將逼近80艘

中國海軍有十四艘核子動力潛艦，以及四十八艘傳統動力潛艦，根據美國國防部發表的「中國軍力報告書」顯示，光是中國「面台軍力」，就部署六艘核動力潛艦、卅四艘傳統動力潛艦。美國國防部亦曾示警，中國大力擴充潛艦部隊，二○二○年潛艦總數將達六十九至七十八艘。

為拉近兩岸水下戰力差距，軍方除推動「潛艦國造」政策，盼籌獲新一代傳統動力潛艦外，亦逐步加強海、空反潛戰力。據透露，水面反潛戰力部分，除海軍噸位最大的基隆級驅逐艦外，濟陽級巡防艦本屬「遠洋反潛」作戰艦艇，而今年抵台的二艘銘傳級巡防艦（美國派里級巡防艦），亦具備基礎反潛能力。

至於空中反潛作戰，原由S-2T作為主力，但該機種已服役逾四十年，因此在P-3C成立後正式「交棒」，另搭配正執行性能提升的S-70C直升機，以及服役滿四十年的500MD直升機。據悉，軍方亦在探詢500MD的「後繼者」，但尚無確切期程。

軍方人士指出，定翼反潛機和直升機相比，具有滯空時間長、巡航距離遠、速度快、籌載量大等優點，但直升機機動性與應變速度較快，起降場地條件也比較彈性，因此兩者屬「互補」戰力。該人士也說，P-3C反潛機不管是掛載點數量、航行速度、航程，都優於前一代的S-2T反潛機，將可有效因應中國不斷擴張的潛艦部隊。