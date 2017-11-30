2018桃市選情初探》鄭文燦人氣飆升 國民黨面臨硬仗

2017-11-30

記者陳昀／特稿

桃園市長鄭文燦上任近三年來，維持親民作風勤跑基層，身段柔軟、藍綠通吃，支持度一路走高。

在鄭文燦的人氣飆升下，過去在桃園握有相當基本盤的國民黨，有意挑戰的對手雖然不少，但氣勢上都還有待努力。地方人士認為，鄭文燦明年最大的對手可能不是別人，而是二○一四年的自己，如何超越前一次的得票數是重大考驗。

鄭文燦上任後事必躬親，全桃園跑透透，說他一年跑的行程數是過去首長一任的行程數也不為過，而且他的記憶力強，幾乎全市的里長，他都叫得出名字，每天LINE回不完，外界盛傳在他積極固樁下，藍營的基本盤早已鬆動。

不過，鄭文燦任內爆出「乾爹」鄭義雄收賄、衛生局副局長陳世璋及許景鑫涉嫌當「門神」協助違規藥局銷單，以及近期市政顧問王成發涉入的仁美土地開發弊案等，對他的聲望造成相當影響。

國民黨桃園市黨部八月曾針對可能參選市長的人選進行民調，目標人選包括前立委楊麗環，立委吳志揚、陳學聖與前新聞局長蘇俊賓及市議員魯明哲，目前宣布參選的只有楊麗環，而當時內部民調最高的吳志揚，至今遲未公開表態。

雖然長期以來，桃園市選民結構藍大於綠，但從鄭文燦節節高升的人氣與民調數字來看，明年市長選戰，對國民黨來說絕對是場硬仗，對鄭文燦而言則是四年政績的檢驗，得票數能否成長，將是他執政成績單的顯現。