民進黨首波提名9縣市長拚連任

2017-11-30

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○一八縣市長選舉號角響起，民進黨中執會昨通過首波提名名單，尋求連任的九位民進黨執政縣市長均獲提名，並由黨主席、總統蔡英文領軍召開記者會誓師；蔡英文表示，提名只是一個開始，接下來他們會組織最強的競選團隊，一起為「看好台灣，幸福相連」來努力，她並與九位縣市長高呼「看好台灣，幸福相連！」

蔡英文領軍誓師

民進黨中執會通過的提名名單，包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲、屏東縣長潘孟安及澎湖縣長陳光復。

蔡英文表示，三年前在台灣人民支持下，民進黨取得十三個縣市執政機會，她當時曾說，全黨上下要以誠惶誠恐、如履薄冰的心情來看待人民的託付，他們從沒忘記這些叮嚀。

蔡強調，他們會團結一致，有不同想法他們會溝通，態度有差異的時候他們會協調，目標只有一個，就是好好做事，讓台灣變得更好。

對於九位被提名人，蔡逐一介紹其政績，她說，林右昌以行動和魄力，讓基隆找回昔日港都的榮光；鄭文燦政通人和，地方上不分政黨、不分顏色，都在誇獎他；林智堅讓新竹人感受到政黨輪替，真的不一樣；林佳龍建設台中每天都有進展，市民看得到；在彰化縣，這幾年綠能招商的金額已超過兆元，魏明谷做到了這個不可能的任務。

「涂醒哲不譁眾取寵」

蔡英文說，李進勇積極推動雲林的農業創新和農村轉型；涂醒哲不是譁眾取寵的人，但他默默用心；潘孟安的表現，她相信屏東人都很有感覺，也有目共睹；而陳光復用先進的觀念，致力於澎湖生態保護，以及海上交通發展。

蔡英文強調，政績就是最好的宣傳。有時候，有些打地基的工作，或許一時之間沒有辦法看到成果，但經過兩年、三年的努力，只要方向正確，成果就一定會浮現。

先前因民調不振，而頻傳恐遭換將的涂醒哲，確定獲得提名。涂醒哲受訪表示，有很多傳言，代表有些人希望不要他選，「意思就是我是最強的」，對於蔡英文介紹他「不是譁眾取寵」，他也非常贊成；自己的民調已有起色，「對自己很有信心」。

李進勇稱將訪蘇治芬

此外，前雲林縣長蘇治芬日前在臉書發文「我會遠之」暗諷李進勇，李進勇受訪被問到此事時，則打出「尊蘇」牌，數次表示是自己有需要檢討之處，會儘快安排行程拜訪蘇治芬，若有誤會會私底下向蘇治芬說明。