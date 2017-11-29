稅金成本轉嫁 房租恐看漲

2017-11-29

〔記者徐義平／台北報導〕「租賃住宅市場發展及管理條例」昨在立法院三讀通過。學者及業界分析，專法透過一定額度以下房租可減免綜所稅，且授權地方政府在地價稅與房屋稅提供減徵優惠，以此推動「包租代管」，也等同是在蒐集房租報稅資料，不管房東是委託包租代管或是自行出租，因擔心可能被檢舉漏報租金所得，預期多會在報稅成本「灌入」租金，這個情況在租屋市場熱絡的雙北市將最明顯，也會推升這些區域房租行情上揚。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，租約只要沒有「公證」，都屬於「私契」，過去只要房東與長期租客存在默契，多會將租屋交易藏在檯面下進行；但該法通過後，最可能造成衝擊的是稅金成本轉嫁，房東調漲房租機率增加，且漲幅至少一成。

他分析，但漲租還要看區域，若是空屋率高的區域，房客是佔上風，房東漲租的機率低；但雙北市等租屋需求高的區域，房客處於弱勢，專法上路後，恐會出現房客為避免被漲租，反而要求房東不要參與包租代管的反常現象。

章定煊直言，租賃專法立法目的在為社會住宅鋪路，逼出閒置住宅，但也間接達到蒐集房租行情與稅收資料多重目的，最終將讓過去漏報、短報租金收入的包租公得誠實報稅。

永勝資產管理執行長徐銘達認為，專法通過後，還有兩個問題未解決，一是免稅額僅六千元，對於雙北市套房動輒破萬元的租金來說，誘因並不大，但對於桃園以南，月租金六千元內的套房來說，可就此解「套」。徐銘達建議，政府已端出「減稅」胡蘿蔔，也應該祭出「稽查」棒子，督促房東誠實報稅。

全國不動產董事長葉春智也建議，近年南港、中和分租套房災難頻傳，但租賃專法並未納入居家安全條文，恐杜絕不了惡房東，建議政府應正視租屋消防安全，協助弱勢租屋族有更好的居住環境。