不應燒錢養RSC 業者︰稅務補貼最直接

2017-11-24

〔記者鄒景雯／台北報導〕行政院科技會報辦公室昨日向賴清德院長進行簡報，針對以一五○億成立一○○家「研發服務公司」，為一千名博士生找出路的方案，有科技業者指出，政府若想鼓勵高風險的科技創業，除了研發補助，最直接的方法是稅務補貼，而不是粗暴地介入市場運作。

一位經營者指出，政府出一大筆錢，讓一群沒有創過業，甚至沒有經營過公司的人，把錢交給另外一群沒有創過業，甚至沒有經營過公司的人，讓他們去創業、經營公司。然後跟大家說，這些公司將是「小型的研發服務公司」，也就是技術很厲害（有幾個人看得懂？）但賺不了錢、長不大的公司。

他不解，如果技術真這麼厲害，為什麼不自己拿去賺錢，而只想當服務別人的小型公司呢？聽說他們都是博士專家，所以可能不太會做生意？既然如此，又為什麼要他們去開公司呢？何況還打算短短數年內，開一○○家這樣古怪的公司？

他也疑惑，技術這麼厲害，為什麼不去民間集資來開公司賺大錢呢？台灣最不缺的就是錢，台灣人民在國內外，滿滿的是錢，銀行更充滿貸不出去的游資。要出資開公司，實在不勞政府代勞。政府官員加學者，真的知道如何審核投資案？政府先列了預算，四年的KPI是設一○○家RSC，會不會變成大家的重點是在預算時間內，把錢花出去，把一○○家公司設完？

他以過來人的經驗表示，這些創業的想法，真正的試煉是，同樣的博士人才，同樣的創業點子，能不能在民間的自由市場上籌募到資金？如果可以，就應讓民間來做，如果做不到，那政府也不應該做。政府如果想幫忙，除了研發補助之外，最直接有效的辦法，就是各式稅務補貼。稅務補貼是政府鼓勵高風險的科技創業最合理的方法，既達到引導產業走向的目的，也不會扭曲市場運作，更不會讓毫無產業經驗的學者與官員，拿納稅人的錢，做不負責任、不切實際的投資。

引導產業走向 不扭曲市場運作

他遺憾，台灣政府卻似乎正在完全反其道而行，規劃出可能長期重傷產業發展的政策。稅務補貼不願意提供，說是違反租稅公平；但卻準備拿國家的錢，意圖大剌剌、粗暴地直接介入市場運作。他說，介入市場就算了，至少介入得專業一點、有膽識一點。一○○家小型的研發公司這樣小心翼翼、奇怪的想法，充份反映提出建議的人，自己也不知道自己在講什麼！

這位科技界人士提醒，台積電是個萬中取一，特例中的特例！政府千萬不要天真的認為，台積電的模式可以複製。事實上，台積電的模式不但台灣複製不了，全世界也找不到。就像中樂透，你不能中了一次之後，以後只想買樂透賺錢。台積電的成功，除了當時天時地利人和的完美結合之外，張忠謀過人的智慧、勇氣、毅力，有極大的關係。但張忠謀也說了，政府管好自己的事，把投資環境做好就好，不是嗎？

他請主政者想想，全世界成功的科技公司，除了台積電之外，有哪一家是由政府扶持起來的？答案是一家都沒有！連中國都找不到（受壟斷保護的中國移動等不算，事實上，他們也算不上是科技公司）。這樣想，就知道台積電有多麼可貴，也知道一○○家RSC有多麼可笑！