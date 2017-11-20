6架來回穿越宮古海峽 中國軍機又來亂！

2017-11-20

19大後 再恢復遠海長航訓練

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機再度大動作逼近台灣！中國一架「TU-154MD」電子偵察機前天上午穿越宮古海峽，自東南轉西南向飛行，中方昨天更派出包括四架「轟六」轟炸機在內的六架軍機，穿越宮古海峽來回巡航。七架軍機飛行路線雖在我航空識別區外，但這也是中共十九大後，中國再度恢復軍機「遠海長航」訓練，其動機備受關注。

連兩天逼近 前日1架昨6架

根據日本防衛省公布的圖資顯示，前天繞行我國的「TU-154MD」電偵機，以及昨日掠過我東北部外海的四架「轟六」轟炸機、一架「運八」電戰機、一架「TU-154MD」電偵機接近我國時，皆在東經一百廿三度以東海域飛行，未侵入我防空識別區。

據了解，空軍一架幻象二○○○戰機七日晚間在基隆北方海域失聯，失聯位置約坐落於北緯廿七度以南、東經一百廿三度以西海域，國軍正進行搜救工作，離中國軍機巡航路線仍有段距離。

自7月以來 第11度接近台灣

這是中共十九大後，中國軍機首度繞台飛行，加上這兩天的行動，中國軍機自七月以來，已第十一度接近台灣周遭海域，國防部皆定調是中國解放軍「遠海長航」訓練。國防部昨表示，國軍依規定全程掌握中國軍機動態，並實施警戒與監控，持續嚴守防空識別區周邊之海、空監控。

民進黨立委王定宇認為，中國軍機常態性在我防空識別區外圍航行，旨在「讓世界習慣、讓台灣麻木」，並測試我應變能力。因此，國防部應思考，如何在中國「遠海長航」時演練軍方作為，假如中國軍機深入我方防空識別區時，如何有效因應與拒止。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，中國現在恢復常態性遠海長航訓練，代表中國將恢復執行十九大前「藉武力展示抑制台獨」的作為。他認為，由於國軍機艦正在搜救、打撈日前失蹤的幻象戰機，艦對艦、艦對空、地對空、地對艦等各種通訊較往常頻繁，也不排除中國電偵機「順道」蒐集相關參數的可能。